Festiwal Uśmiechu na placu Wolności w Opolu. Doktorzy Clowni z całej Polski bawią opolan. Zobacz zdjęcia!

W ramach atrakcji przewidziano między innymi namiot z ogromną ilością klocków Lego, gry i zabawy, występy iluzjonistów, szpital polowy oraz zajęcia plastyczne.

- Rocznie w całym kraju odwiedzamy około 600 tysięcy osób i głównie tam nas widać. Zarażamy chore dzieci śmiechem, który pozwala łatwiej przejść leczenie, zapomnieć choć na chwilę o bólu. Dziś za to bawimy się z mieszkańcami miasta, by - zwłaszcza u najmłodszych - pobudzać kreatywność i wyobraźnię. Zapraszamy do zabawy! - mówi nam Marta Szewerda-Koszyk, wojewódzki koordynator Fundacji "Dr Clown" na Opolszczyźnie".