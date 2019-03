Filary w południowej nawie opolskiej katedry jak nowe

Odrestaurowane nieco wcześniej filary nawy południowej były dotychczas zasłonięte specjalną włókniną, by się nie zakurzyły przy skuwaniu tynku z południowej ściany świątyni – mówi ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz katedry. - Teraz na tej ścianie trwają intensywne prace i szacujemy, że w maju będzie gotowa i zostanie całkowicie odsłonięta. Już zakończone zostały prace na sklepieniu nad południową nawą.

Podczas prac na ścianie katedry odsłonięto zatynkowane sgraffito Stanisława Szmuca przedstawiające Ostatnią Wieczerzę. - Zdawało się, że brak jednego z 12 apostołów – dodaje ks. Klinger. - Tymczasem „znalazł się” na skraju malowidła. Wychodzi z sakiewką w ręku. Chcemy przystąpić do renowacji filarów w nawie północnej, ale to wymaga finansowego „montażu” pieniędzy przyznanych przez władze Opola, dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz MSW. Razem na cztery filary potrzeba 1 mln 600 tys. zł. Natomiast są pieniądze na prace na sklepieniu katedry (od drugiej połowy roku) oraz na zewnątrz – na ścianie prezbiterium (od połowy 2019 do połowy 2020 roku).

Łącznie od początku remontu, czyli od 2015 roku, w katedrze zakończyło się lub trwa 20 projektów wartości 13 mln 285 tysięcy zł.