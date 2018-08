Człowiek powinien dostarczyć do organizmu około 2 litrów wody każdego dnia. Jeśli zatem ⅓ doby spędza w pracy, to właśnie tam powinien mieć do niej stały i nieograniczony dostęp. Jednym z rozwiązań na dostarczenie pracownikom wody do biura jest zastosowanie specjalnych filtrów do wody pitnej. Jak działają filtry, jakie są ich zalety i czy warto się na nie zdecydować i korzystać z dostawy wody?

Woda to podstawa wydajnej pracy

Filtry do wody pitnej - dostawa wody do biura?

Szeroki wybór rozwiązań

To, że dostęp do czystej wody musi pojawić się w biurze, jest oczywistością. Każdy z pracowników powinien móc swobodnie z niej korzystać, aby ugasić pragnienie. Jest to niezwykle ważne, gdyż niedobór wody w organizmie może spowodować znaczne obniżenie samopoczucia, a także objawy, takie jak:• ból głowy,• bóle pleców,• obniżenie koncentracji,• problemy z zapamiętywaniem i przyswajaniem informacji,• apatię,• senność.Trudno pracować wydajnie przy takich dolegliwościach oraz obniżonym samopoczuciu, dlatego dostawa wody do biura i korzystanie z filtrów do wody jest naprawdę ważne, jednak dlaczego warto się zdecydować na to rozwiązanie i czy jest to korzystna opcja dla firmy?Odpowiedzią na tak duże zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na wodę powinno być zapewnienie wszystkim pracownikom stałego dostępu do pitnej wody. Jednym z najlepszych rozwiązań jest zdecydowanie się na stałe i regularne dostawy wysokiej jakości wody bezpośrednio do biura. Pozwala to na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy, a korzystanie z filtrów do wody jest w pełni wygodne i komfortowe. Korzystanie z tego rozwiązania wiąże się z wieloma zaletami, do których należą między innymi:• Ekologiczne rozwiązanie w trosce o środowisko. Korzystanie filtrów do wody pitnej oraz z dystrybucji wody Dar Natury to dobry krok w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego. Zamiast regularnie kupować małe, dwulitrowe butelki w sklepie, lepiej zdecydować się na kilku litrowe butle, które po zużyciu wody nie wylądują w śmietniku, lecz zostaną zabrane przez dostawcę, aby można je było przystosować do ponownego użycia. Jest to zatem jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które zaoszczędzi Ziemi kilkudziesięciu dodatkowych butelek w ciągu miesiąca, co w skali roku będzie naprawdę dużą ulgą dla środowiska.• Nieograniczony dostęp, ilość wody dostosowana do potrzeb - decydując się na zamowienie stałych dostaw wody do firmy, można skorzystać z gotowych pakietów lub skomponować taką dostawę, która będzie odpowiadała zapotrzebowaniu osób pracujących w firmie. Korzystanie z filtrów do wody pitnej Dar Natura zapewnia stały dostęp do wody, filtry uzupełniają zapas co godzinę, zapewniając około 5 litrów wody zimnej oraz około 8 litrów wody gorącej. Pozwala to na swobodne korzystanie z dostępnej wody bez ograniczeń i ryzyka, że może jej zabraknąć.• Stałe dostawy - korzystając z dystrybutorów i wody filtrowanej nie trzeba pamiętać o tym, aby uzupełniać jej zapasy czy złożyć zamówienie. W chwili podpisania umowy z dostawcą, to on zadba o to, aby zapas smacznej wody pitnej dotarł do biura na czas.• Duża oszczędność - korzystanie z filtrów do wody pitnej oraz dystrybucji wody jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Małe opakowania, za które trzeba płacić w sklepie zwykle są nieopłacalne dla klientów, którzy mają duże zapotrzebowanie na dany produkt. Z tego względu, korzystanie z dostaw czystej wody po podsumowaniu kosztów okaże się bardziej korzystne dla dużych i mniejszych firm.Korzystanie z filtrów do wody pitnej pozwala na to, aby dostosować je do własnych potrzeb i wymagań. Dystrybutory oraz filtry do wody występują w różnych, mniejszych i większych rozmiarach. Przy korzystaniu z filtrów do wody pitnej Dar Natura do wyboru są aż cztery modele filtrów, a każdy z nich odpowiada na inne potrzeby firmy.