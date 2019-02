Finał 27. WOŚP w Opolu bez fajerwerków? W głosowaniu wygrał pokaz laserowy

Ankieta w tej sprawie była prowadzona przez tydzień za pośrednictwem Facebooka, na profilu opolskiego sztabu WOŚP. W głosowaniu uczestniczyło ponad 2300 osób. Większość – 75 proc. – wskazała, że woli pokaz laserowy od fajerwerków.

Działacze z opolskiego sztabu WOŚP przyznają, że zainteresowanie ankietą ich zaskoczyło. We wpisie na temat wyników ankiety zdradzają, że pokaz laserowy planowany był w poprzednim roku, jednak z przyczyn technicznych nie mógł się odbyć.

„W tym roku powróciliśmy do tematu. Sam pomysł z pokazem laserowym miał uatrakcyjnić zbliżający się Finał. Dla nas to jest w pewnym sensie jakaś nowość, która miała także za zadanie odejść od pewnej tradycji, jakim był pokaz fajerwerek” – informuje opolski sztab WOŚP i deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby podczas "Światełka do nieba" w Opolu pojawiły się lasery.

Do głosowania na pokaz laserowy zachęcał Opolski Alarm Smogowy. Ekolodzy argumentowali, że na całym świecie odchodzi się od fajerwerków ze względu na ich szkodliwość. Przy okazji wypomnieli opolskiemu urzędowi miasta organizację ekopikniku z połowy sierpnia, którego finałem był właśnie budzący kontrowersje pokaz sztucznych ogni.

„Finał WOŚP przypada w styczniu, jest to miesiąc, w którym rokrocznie notuje się przekroczenia norm jakości powietrza, nie dokładajcie do tego jeszcze pokazu fajerwerków w celu dalszego jego pogorszenia” – napisali członkowie OAS na ich profilu na Facebooku.

Kwestia organizacji „Światełka do nieba” to tylko element przygotowań do 27. finału WOŚP w Opolu. We wtorek 6 listopada rozpoczną się zapisy wolontariuszy, które potrwają do 29 listopada. Zapisy będą prowadzone we wtorki (w godz. 17-19) i czwartki (w godz. 17-20). Osoby niepełnoletnie muszą przyjść z dorosłym opiekunem.



26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu