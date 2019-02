Finał ligi baristów w Opolu. Spece od kawy będą rywalizować w Opolu. Możesz śledzić ich popisy

Organizatorzy wydarzenia chcą, by każdy mógł wypić kubek najwyższej jakości kawy, zwłaszcza, że możemy taką zaparzyć w domowym zaciszu. Jak to zrobić będzie można dowiedzieć się od baristów i to najlepszych w kraju.

Eliminacje do „Pro-Infuzji”, czyli pierwszej, ogólnopolskiej ligi baristów, odbywały się w kilkunastu miastach Polski. Finał ligi odbędzie się jutro w Opolu. Spece od kawy powalczą m.in. w konkurencji Latte Art, która polega na tworzeniu na kawie wymyślnych wzorów za pomocą spienionego mleka. Bariści będę też musieli wykazać się w tzw. Cup Tasting. Konkurencja ta polega na rozróżnianiu aromatu i smaku czarnych kaw.

O kawie wciąż jeszcze wiemy niewiele. Jednym z często popełnianych błędów jest np. mielenie jej na zapas. - Drobno zmielona kawa traci dwutlenek węgla, który jest nośnikiem aromatu, po 5 minutach. Grubiej zmielona - po 15-20 minut. Hermetyczne zamknięcie nic tu nie zmieni - mówi Krzysztof Barabosz, barista.

Jakich błędów unikać? Dowiecie się w trakcie imprezy, która w sobotę w samo południe rozpocznie się w palarni Hard Beans przy ul. Armii Krajowej 35 w Opolu.

Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie potrwa do godz. 20.