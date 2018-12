Finał Miss Polski 2018. Czy Aleksandra Bodora z Opola zostanie nową Miss Polski? [ZDJĘCIA]

22-letnia Aleksandra Bodora to Miss Opolszczyzny 2018.

- Czuję emocje nie do opisania. Tuż po ogłoszeniu werdyktu nie mogłam uwierzyć, że to ja zostałam wybrana, że to mój numer wyczytano. Musiałam sprawdzić. Jestem bardzo szczęśliwa, a zwycięstwa się kompletnie nie spodziewałam - mówiła Aleksandra Bodora tuż po ogłoszeniu wyników.

Na udział w konkursie zdecydowała się, bo zawsze marzyła o karierze w modelingu. – Zobaczymy jak to się wszystko teraz potoczy, jakie drzwi się przede mą otworzą – dodała.

Podczas wyborów Miss Polski 2018 finalistki zobaczymy aż w sześciu pokazach. Dziewczyny zaprezentują się w sukienkach Hector&Karger, kolekcji casual od Sugarfree, strojach kąpielowych Self Collection, kostiumach glamour od Tomaotomo oraz w sukniach ślubnych i wieczorowych Violi Piekut.

Podczas finału Miss Polski gwiazdą wieczoru będzie Margaret. Wystąpią także Mateusz Ziółko, Filip Lato, Mateusz Łopaciuk, zespół Electric Girls oraz Riya Sokół.

Reżyserem gali będzie Szymon Łosiewicz, choreografię przygotuje Anna Bubnowska, a telewizyjne show poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock.

Finał Miss Polski 2018 odbędzie się już w niedzielę 9 grudnia w Krynicy-Zdroju o godz. 20.00

W jury konkursu zasiądą m. in. Miss Polski 2017 Kamila Świerc, projektanci Viola Piekut i Tomasz Olejniczak.

Miss Polski 2018 - kandydatki

Joanna Babynko – woj. podlaskie

Weronika Bartkowska – woj. pomorskie

Aleksandra Bodora – woj. opolskie

Aleksandra Bogdan – woj. warmińsko-mazurskie

Katarzyna Bukowiec – woj. zachodnio-pomorskie

Olga Buława – woj. zachodnio-pomorskie

Justyna Flejsner – woj. łódzkie

Sylwia Gibała – woj. mazowieckie

Angelika Hejnar – woj. podkarpackie

Anna-Maria Jaromin – woj. śląskie

Marta Kaczmarczyk – woj. mazowieckie

Kinga Kołaczyńska – woj. kujawsko-pomorskie

Aleksandra Kowalczyk – UK & Ireland

Wiktoria Kędzierska – woj. śląskie

Małgorzata Mazur – woj. pomorskie

Dominika Mieczkowska – woj. śląskie

Aleksandra Nowacka – woj. mazowieckie

Dominika Ociepa – woj. śląskie

Roksana Oraniec – woj. świętokrzyskie

Klaudia Pustkowska – woj. podkarpackie

Karolina Soczewka – woj. mazowieckie

Karina Szczepanek – woj. podlaskie

Luiza Szczerbowska – woj. śląskie

Elwira Talkowska – woj. podlaskie

Magdalena Wasiluk – woj. podlaskie

Kinga Wawrzyniak – woj. małopolskie

Karolina Wojtiuk – woj. lubelskie

Paloma Żochowska – woj. mazowieckie

