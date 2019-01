Firma Higma Service z Opola organizuje Mistrzostwa Świata w myciu rąk. Ogólnopolska akcja jest na półmetku

Rozpoczęta we wrześniu 2018 roku kampania edukacyjna Mistrzostwa Świata w myciu rąk właśnie osiągnęła swój półmetek.

Ponad 1500 użytkowników - jak podają organizatorzy z opolskiej firmy Higma Service - pobrało bezpłatne materiały edukacyjne zachęcające dzieci do mycia rąk, a pierwsze przedszkola zgłaszają się do organizowanego konkursu na najlepiej przeprowadzone zajęcia.

W konkursie można wygrać spotkanie z aktorem Kazimierzem Mazurem oraz środki finansowe na artykuły higieniczne.

Ogólnopolska kampania edukacyjna rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Jej zadaniem jest uświadamianie dzieciom w wieku przedszkolnym, jak ważna jest higiena mycia rąk.

Ambasadorem akcji został Kazimierz Mazur – aktor filmowy i teatralny, świadomy tata, który wie, jakie korzyści niesie mycie rąk dla zdrowia dzieci. Stworzona została także rysunkowa ekipa czyściochów, która wprowadza dzieci w świat higieny. Są to: Pan Brudek, Pan Bąbelek, Pan Mydełko, Pani Kropelka i Pan Szczoteczka.

W ramach kampanii działa strona internetowa Akademia Czystości (www.akademiaczystosci.pl), z której nauczyciele wychowania przedszkolnego mogą bezpłatnie pobierać Niezbędnik Mistrza czyli pakiet materiałów przydatnych w prowadzeniu zajęć dla dzieci.

W niezbędniku znajdują się: prezentacja z zabawnymi ilustracjami, proponowany scenariusz zajęć, tablica z instrukcją mycia rąk, szablony dyplomów dla dzieci.

- Jesteśmy w połowie trwania kampanii, a przygotowane przez nas materiały edukacyjne cieszą się coraz większą popularnością. – mówi Aleksandra Węglarz, koordynatorka kampanii. Niezbędnik Mistrza pobrało już ponad 1 500 użytkowników.

- Higiena wśród dzieci to poważny problem. Sami dorośli często nie wiedzą, jak poprawnie myć ręce, więc nie przekazują tej wiedzy maluchom. Mam nadzieję, że przygotowany przez nas Niezbędnik Mistrza pozwoli każdemu przyswoić podstawową wiedzę w tym zakresie i zapamiętać, że mycie rąk to ochrona przed wieloma chorobami – dodaje Kazimierz Mazur, ambasador kampanii.

Wciąż napływają także zgłoszenia przedszkoli do konkursu na najciekawiej przeprowadzone zajęcia z zakresu mycia rąk. Liczy się kreatywne podejście do tematu i zaangażowanie dzieci. Nagroda główna to spotkanie z Kazimierzem Mazurem i bon o wartości 3000 złotych na zakup środków higienicznych i dozujących. Przewidziano również nagrody dodatkowe.

Przedszkola mogą zgłaszać swój udział do 19 czerwca 2019 roku poprzez stronę internetową www.akademiaczystosci.pl. Znajduje się tam również szczegółowy regulamin konkursu.

W ramach kampanii odwiedzane są także wybrane przedszkola. Kampania została zainaugurowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszycach (województwo opolskie), a w kwietniu 2019 roku Mistrzostwa Świata w myciu rąk zawitają do Punktu Przedszkolnego Tęcza w Dąbrowej (województwo małopolskie).

Aleksandra Węglarz przypomina, że przed rokiem firma robiła pilotażowy program wśród opolskich przedszkoli, organizując spotkania edukacyjne na temat mycia rąk w placówkach. - We wrześniu zainaugurowaliśmy mistrzostwa, rozszerzając zasięg na cały kraj. W przyszłości będziemy chcieli kontynuować tę inicjatywę, choć być może w zmienionej formule - wyjaśnia Aleksandra Węglarz.

