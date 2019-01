Fortuna 1 Liga. Odra Opole ma nowego dyrektora sportowego

Głównymi jego zadaniami będą odpowiadanie za rozwój Akademii i szkolenie młodzieży oraz, w porozumieniu z Zarządem i sztabem szkoleniowym, za politykę transferową.

40-letni Motała w ostatnim czasie, dokładnie w sezonie 2017/18, pełnił funkcję dyrektora sportowego w ekstraklasowym Zagłębiu Lubin. Wcześniej pracował na tym samym stanowisku także w GKS-ie Katowice. Był też team managerem Lecha Poznań.

- Pan Motała to osoba z rozległym doświadczeniem i wiedzą, zdobywaną także na gruncie międzynarodowym. Staże w klubach takich, jak Leicester City, Hertha Berlin czy FC Basel, a ostatnio Nottingham Forest, mówią same za siebie. Wierzymy, że będzie to kolejny krok do przodu dla całego klubu - powiedział Karol Wójcik, prezes Odry, dla oficjalnej strony klubowej.