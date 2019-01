Futsaliści walczą o Puchar Polski Polski, futsalistki o ligowe punkty

I niekoniecznie będą to tylko emocje ligowe. Na pierwszy plan wysuwają się wszak dwa derbowe starcia w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Los bowiem skojarzył ze sobą na tym etapie kwartet ekip z Opolszczyzny.

W związku z tym Bongo Krapkowice podejmie Berland Komprachcice, a Gredar Brzeg ugości FK Odrę Opole. Pierwszy pojedynek rozegrany zostanie już w piątek o godz. 20.30, z kolei drugi dwa dni później o godz. 17. Pewnym zatem jest, iż w kolejnej części zmagań o krajowy puchar będziemy mieli dwóch przedstawicieli.

Warto przypomnieć, iż w pierwszej rundzie zmagań centralnych gra 40 zespołów. 24 z zaplecza elity (w tym Berland, Gredar i Odra FK) oraz 16 zdobywców wojewódzkiego trofeum (Bongo). Następnie 20 zwycięzców takich par dołączy do 12 z ekstraklasy.

Tymczasem pozostałe nasze drużyny również nie będą próżnować. Występujący - podobnie jak wspomniani tu krapkowiczanie - w 2 lidze Plon Błotnica Strzelecka jedzie do rezerw Rekordu Bielsko Biała by nadrobić zaległości.

Warto pamiętać, iż sobotę na boisko wybiegną także nasze panie. Ekstraklasowy Rolnik Biedrzychowice/Głogówek ugości AZS Uniwersytet Jagielloński, a poziom niżej futsalistki z Plonu Błotnica Strzelecka podejmą Wierzbowiankę Wierzbno. Walcząca także na zapleczu elity Gwiazda Prószków w Katowicach zmierzy się z KU AZS UŚ, a Unia Opole pauzuje.

Co ciekawe tę sobotę zmagania zainauguruje za to 2 liga wojewódzka pań. Do rywalizacji przystąpi sześć naszych drużyn, a zmierzą się one kolejno: godz. 15 Pakosławice - Unia II Opole, 60 minut później ULKS Bogdańczowice - UKS SAP Brzeg, a o godz. 18 Rolnik II Biedrzychowice - Piast Strzelce Opolskie.