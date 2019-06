"Game of Thrones – in Concert" w Opolu. "Gra o Tron" w opolskim amfiteatrze [BILETY]

Prosto sprzed ekranów telewizyjnych zapraszamy do amfiteatrów i sal koncertowych na wspaniałe

widowisko muzyczne „Game of Thrones – in Concert”.

Przygotowana z rozmachem międzynarodowa produkcja muzyczna, gromadząca na scenie ponad 100-osobowy zespół, pozwoli przenieść się w świat kultowej opowieści epickiej naszych czasów.

Na koncert składa się wybór 32 najbardziej znanych fragmentów muzycznych z 7 sezonów „Gry o tron”w wykonaniu The Cinema Festival Orchestra and Choir, solistów - Moniki Piechaczek i Jarosława „Jaro” Zawartko pod batutą Stephena Ellery'ego.

Niezwykle energetyczną muzykę wzbogacają animacje komputerowe oraz widowiskowe efekty świetlne.

Projekt „Game of Thrones – in Concert” miał swoją premierę w lutym 2019 roku. Niemal 40 koncertów w największych miastach Niemiec, Szwajcarii i Austrii

"Game of Thrones – in Concert" w Opolu - BILETY

Bilety od 79 zł do 179 zł (w zależności od miejsca)