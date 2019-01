Gdzie głosować? Komisje wyborcze w wyborach samorządowych 2018 [LISTA]

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Polacy wybiorą wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gmin (miast), powiatów i sejmików województw. Ich kadencja będzie trwała pięć lat.

Lokale wyborcze w wyborach samorządowych 2018 zostaną otwarte w niedzielę, 21 października o godzinie 7.00. Głosowanie potrwa do 21.00. Te same godziny głosowania będą podczas II tury wyborów, która odbędzie się 4 listopada.

Cisza wyborcza to czas, w którym pod groźbą kary zabroniony jest jakikolwiek sposób agitacji. Z założenia cisza wyborcza ma być czasem, w którym obywatele, po kampanii, mogą zastanowić się, jakiego chcą dokonać wyboru.

Zakazem objęte są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat, czy naklejanie plakatów. Zabronione jest także publikowanie sondaży wyborczych.

Cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi 2018 rozpoczyna się o godzinie 0:00 w nocy z piątku na w sobotę (19/20 października) i będzie obowiązywała do zakończenia głosowania w niedzielę, 21 października, o godzinie 21.00.

Sporo kontrowersji wzbudza w tym roku możliwość stawiania znaku X rozumianego jako wiele przecinających się linii oraz robienia dopisków w obrębie kratek do głosowania. Wspólnie z Państwową Komisją Wyborczą apelujemy o głosowanie za pomocą jednego, przemyślanego znaku X na jednej karcie oraz o niezamazywanie kratek i nie robienie dopisków. Pozwoli to komisjom szybciej policzyć głosy i nie będzie skutkowało niepewnością co do intencji osoby głosującej” – przestrzega Joanna Załuska z Fundacji Batorego.