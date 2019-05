Gdzie Polacy robią zakupy? Jak płacą i odbierają przesyłki? Wygoda, szybkość i cena decydują

Kosmetyki, ciuchy, prezenty, sprzęt sportowy – właściwie wszystko kupuję w sieci. Rzeczy, które zamawiam, zawsze dostarczali mi kurierzy. Umawiałam się z nimi na określoną godzinę w domu. Nawet, gdy się spóźnili, albo zmieniali termin dostawy, cierpliwie czekałam. Odkąd jednak zostałam przedstawicielką handlową, mam „deficyt” czasu. Nie mogę już czekać w nieskończoność, albo być w domu o godzinie, która odpowiada kurierowi. Często więc nie możemy się „spotkać”. To co było miłe, wygodne i przyjemne zaczyna być irytujące. Dlatego wygodniej jest mi odbierać przesyłki w paczkomacie – o dowolnej porze dnia czy nocy.

Niższe koszty dostawy i niższe ceny to czynniki najbardziej motywujące do zwiększenia częstotliwości zakupów online. Długi czas oczekiwania na dostawę produktu, natrętne reklamy oglądanych wcześniej wyrobów oraz wysokie koszty dostawy to najczęściej wskazywane mankamenty handlu online.

Przedstawiciel firmy Marven, dystrybutora ekspresów do kawy:

Korzystamy z wielu możliwości dostaw do klienta, paczkomat jest jedną z nich. Klienci, którym dostarczamy oferowane wyroby też są zadowoleni, że mają różne opcje dostawy. Nie mamy zastrzeżeń do obsługi ze, strony InPost

Bogdan, grafik komputerowy z Krakowa:

Wielokrotnie korzystałem z paczkomatów. I zawsze byłem zadowolony. Ostatnio zaskoczyli mnie jednak szybkością działania. W firmie North, która ma siedzibę w Koszalinie, kupowałem termostat do piekarnika. Zadzwoniłem do nich o 15 i zamówiłem potrzebną część do naprawy. Jakież było moje zdumienie, gdy nazajutrz, była godz. 11, otrzymałem SMS-a, że termostat jest do odbioru w paczkomacie.

Wojciech, handlowiec w dużej krakowskiej firmie:

Kiosk ruchu był idealny na odbiór rzeczy, które zamawiałem przez Internet. Był blisko, pod ręką. Nawet, jak były kolejki, to mi nie przeszkadzało. Przeprowadziłem się jednak, a mój ulubiony kiosk niestety, pozostał na swoim miejscu… Dlatego teraz najwygodniej korzystać mi z paczkomatu – jest blisko i mogę odbierać przesyłki nie tylko w godzinach pracy kiosku.