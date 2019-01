Gdzie powstaną nowe place zabaw w Opolu? Ruszyło głosowanie [ZDJĘCIA]

W ubiegłym roku na terenie Opola powstały cztery nowe place zabaw: na pl. Jana Kazimierza, przy ul. 1 Maja 92-98, przy ul. Prószkowskiej 5A oraz w rejonie ul. Wojska Polskiego. O realizacji pierwszego decydowali urzędnicy, pozostałe trzy mieszkańcy wybrali w głosowaniu spośród sześciu propozycji. Każdy z placów kosztował około 200 tys. zł.

W tym roku do realizacji przewidziano kolejne trzy place zabaw. Opolanie znów mogą wybierać spośród sześciu lokalizacji.

Pierwsza to teren w rejonie skrzyżowania ulic Ozimskiej i Cieszyńskiej. Przed rokiem w ramach programu „Odmień swoje podwórko” pojawiły się tam nowe urządzenia do zabawy i mała architektura, ale – jak czytamy w uzasadnieniu tej propozycji - do zagospodarowania jest tam jeszcze sporo terenu.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku drugiej proponowanej lokalizacji nowego placu zabaw – terenu rekreacyjnego w rejonie osiedla Dambonia.

Na liście miejsc, gdzie mogłyby powstać place zabaw, są też:

podwórko otoczone blokami stojącymi przy ulicach Złotej i Srebrnej w okolicy osiedla Metalchem;

teren zielony pomiędzy wałem Odry a blokami przy ul. Łąkowej;

teren zielony w rejonie ulic Waryńskiego i Pułaskiego (obecnie niezagospodarowany, bowiem urządzenia, które stały tam przez wiele lat, zdemontowano w minionym roku z powodu złego stanu technicznego);

podwórko w okolicy ul. Wilsona 49.

Głosowanie na nowe place zabaw rozpoczęło się w środę 30 stycznia o godz. 12 i potrwa do piątku 8 lutego do godz. 14. Prowadzone jest elektronicznie, za pośrednictwem internetowej ankiety. Z jednego komputera (adresu IP) można oddać tylko jeden głos na jeden z placów.

Zagłosować można TUTAJ.

Zobacz; Opole: Nowy plac zabaw przy MDK