Problem zatrudnienia czy znalezienia dobrej pracy nawet po skończonych wyższych studiach to niemały problem wielu polskich miast. Jednym z nich z całą pewnością jest Opole - stąd ludzie raczej wyjeżdżają, a po samym mieście nie widać wyraźnego ożywienia gospodarczego. To skłania ludzi o szukania pracy w różnych miejscach, nie zawsze branych pod uwagę w pierwszej chwili. Jednym z ciekawszych miejsc do pracy jest rozgłośnia lokalnego radia. Jak wygląda taka praca w przybliżeniu i do kogo jest tak naprawdę skierowana?

Praca dla młodych i energicznych



Oczywistym jest, że w pierwszej kolejności do rozgłośni radiowej będą zgłaszać się osoby studiujące dziennikarstwo na okolicznych wyższych uczelniach – to również jedno z lepszych miejsc na odbycie swojego pierwszego stażu czy praktyk, dzięki któremu można przekonać się na własnej skórze, jak wygląda praca dziennikarza. Dla studenta jest to jedna z lepszych perspektyw – ciekawe i zawsze nowe zadania do wykonania, elastyczność godzin zatrudnienia, o którą w „normalnych” pracach zwykle jest bardzo trudno oraz możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a także wykazanie się zaangażowaniem, które w przyszłości może przynieść spore korzyści. Jak jest jednak po skończonym stażu?



Jakie warunki oferuje rozgłośnia radiowa?



Spikerów radiowych oraz dziennikarzy radiowych w głównej mierze uważa się dzisiaj za wolnych strzelców, pracujących głównie w oparciu o umowę o dzieło. Pensja wynosi więc tyle, ile faktycznie przepracuje się w danym miesiącu dla radia. Stawki ustalane są indywidualnie od doświadczenia oraz od jakości i tematu przeprowadzonego reportażu. Umów o pracę na pełen etat w takich miejscach raczej w ogóle się nie przewiduje ani nie oferuje pracownikom. Pensja zwykle wynosi około dwóch tysięcy złotych, jeśli uda się podłapać dodatkowe zlecenia.



Dziennikach radiowy a realizator programu



Życie dziennikarza radiowego w Opolu ( https://www.gowork.pl/praca/opole;l ) nie należy do najłatwiejszych. Nieco inaczej ma się rzecz z realizatorami programu, którzy odpowiedzialni są za dogranie wszystkich szczegółów, zanim nastąpi emisja. To z kolei często wymaga sporego zaangażowania oraz dobrego zgrania się kilkuosobowego zespołu.



