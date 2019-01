Gesty wsparcia z całego świata po śmierci Pawła Adamowicza

Ulica Pawła Adamowicza w Pradze

Jako pierwszy na pomysł nazwania jednej z ulic imieniem Pawła Adamowicza wpadł były sekretarz Václava Havla, Vladimír Hanzel. Przypomniał, że w 2011 roku, dzień przed pogrzebem Vaclava Havla, w Gdańsku Adamowicz otwierał aleję imienia czeskiego prezydenta.

- Poinformuję lokalną komisję Rady Miejskiej, że priorytetem w ciągu najbliższych kilku tygodni jest przygotowanie tabliczek z nazwiskiem zmarłego burmistrza Gdańska. Praga w tej sposób chce wyrazić szacunek zmarłemu - powiedział burmistrz Pragi Zdeněk Hřib dla praskiego dziennika Deník.

Uroczystości w Wilnie

W Wilnie, w ambasadzie RP, w piątek dostępna jest księga kondolencyjna, w której można złożyć swój wpis.

To jednak nie wszystko. Przez cały weekend wileński Pomnik Trzech Krzyży będzie oświetlony kolorami flagi Gdańska - czerwonym i żółtym, a w całym mieście flagi zostaną opuszczone do połowy na znak żałoby. W sobotę przez cały wieczór, aż do północy, na fasadzie ratusza wyświetlana będzie film ze zdjęciami Pawła Adamowicza.

W niedzielę natomiast, o godz. 16, z wieży kościoła Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie zabrzmi epitafium skomponowane przez Katarzynę Kwiecień-Długosz na cześć zmarłego prezydenta.

Burmistrz Wina, Remigijus Šimašius, pojawi się w sobotę na uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku.

Księga kondolencyjna w Berlinie

Frank-Walter Steinmeier, prezydent Niemiec, złożył wpis w księdze kondolencyjnej wystawionej w polskiej ambasadzie w Berlinie. Dla wszystkich mieszkańców Berlina, którzy chcą złożyć wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, a nawet wszystkim gdańszczanom czy Polakom, księga kondolencyjna dostępna jest w ambasadzie w piątek.

Nabożeństwo żałobne w Rostocku

W sobotę o godz. 14 w ratuszu w niemieckim mieście Rostock odbędzie się nabożeństwo żałobne w intencji Pawła Adamowicza. Wyłożona tam zostanie również księga kondolencyjna.

Paweł Adamowicz był cudowną osobą, a dobro mieszkańców Gdańska i całego regionu Morza Bałtyckiego było zawsze dla niego bardzo ważne. Gdańsk i Rostock straciły godnego podziwu człowieka i cennego przyjaciela - napisał w liście kondolencyjnym do żony zmarłego Roland Methling, burmistrz Rostocka.

Księga kondolencyjna w Nowym Jorku

W piątek w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku wystawiona będzie księga kondolencyjna, w której wpisać się może każdy chętny.

Księga kondolencyjna w Kaliningradzie

W Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie zostanie otwarta księga kondolencyjna. Swój wpis będzie można złożyć w piatek do godzin popołudniowych.

W poniedziałek, podczas zebrania rady społeczno-politycznej obwodu kaliningradzkiego, lokalni działacze uświęcili pamięć Prezydenta Gdańska minutą ciszy.

Niestety, muszę zakończyć nasze spotkanie poważną, tragiczną wręcz informacją. Nasz wielki przyjaciel, Paweł Adamowicz, zmarł w szpitalu. Proponuję okazać wsparcie i uhonorować jego pamięć minutą ciszy - gubernator Anton Alikhanov zwrócił się do zebranych.

Księga kondolencyjna w Mińsku

Białoruska ambasada RP również przyłączyła się do akcji zbierania wpisów w księgach kondolencyjnych. Swój wpis można zostawić w siedzibie ambasady w Mińsku w piątek.