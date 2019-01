Godziny otwarcia lokali w wyborach samorządowych 2018

Wybory samorządowe 2018. Data wyborów

21 października wybierzemy nowych radnych w gminach, miastach, powiatach i do sejmikach województw.

Tego dnia odbędzie się także I tura wyborów nowych wójtów, burmistrzów i prezydentów. Gdy nie będzie rozstrzygnięcia, odbędzie się II tura wyborów samorządowych - zaplanowana na 4 listopada.

Będą to wybory pod wieloma względami inne od tych, które odbyły się cztery lata temu.

Wybory samorządowe 2018. Zmiany w ordynacji wyborczej

Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie kadencji samorządowców z czterech do pięciu lat.

Wprowadzony został też limit dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Przy czym obostrzenie to obowiązuje od teraz, więc samorządowcy piastujący te stanowiska nawet od kilkunastu lat, nie są wyłączeni z walki o reelekcję.

Wybory samorządowe 2018. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Nowością w wyborach samorządowych 2018 jest wprowadzenie dwóch obwodowych komisji wyborczych.

Pierwsza komisja będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania. Będzie odpowiadała między innymi za przygotowanie lokalu wyborczego, za otwarcie go w dniu głosowania - 21 października lub 4 listopada (II tura) oraz za wydawanie kart do głosowania po uprzedniej weryfikacji, czy dana osoba jest do głosowania uprawniona.

Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7.00. Głosowanie w wyborach samorządowych 2018 potrwa do godziny 21.00.

Druga komisja, która będzie odpowiadała za ustalenie wyników głosowania, pojawi się w lokalu wyborczym po jego zamknięciu o godz. 21.00.

To członkowie tej komisji będą odpowiadać za przeliczenie oddanych głosów oraz za wskazanie wyników głosowania w danym obwodzie. Wcześniej wszystkie te obowiązki spoczywały na jednej obwodowej komisji wyborczej.

W wyborach samorządowych zmieniła się definicja znaku „X”, który należy zamieścić w kratkach przy nazwiskach osób, na które można oddać swój głos.

Wcześniej były to dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Teraz są to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

W praktyce oznacza to, że w kratce nadal można zrobić znak „X”, czyli dwie przecinające się linie, ale można też takich linii wpisać do kratki więcej. Ważne, by znajdowały się one w jej wnętrzu i się przecinały.

Zmieniły się też zasady co do tego, gdzie kandydaci do rad gmin będą wybierani z jednomandatowych okręgów wyborczych.

Obecnie obowiązują one wyłącznie w gminach mających do 20 tys. mieszkańców. Tam, gdzie jest ich więcej, przywrócono podział na wielomandatowe okręgi, w których obowiązuje ordynacja proporcjonalna, a nie większościowa.

W woj. opolskim oznacza to, że praktycznie we wszystkich miastach powiatowych wybory z wielomandatowych okręgów wyborczych. Wyjątkiem jest Olesno, gdzie mieszka mniej niż 20 tys. osób. Tam nadal obowiązują wybory z jednomandatowych okręgów.

Z kolei w Głuchołazach, które nie są miastem powiatowym, wracają wielomandatowe okręgi, gdyż gmina ta liczy ponad 25 tys. osób.

Ile kart do głosowania?

W Opolu osoby głosujące otrzymają trzy karty. Pierwsza będzie z kandydatami do rady miasta, druga z kandydatami na prezydenta, a trzecia z kandydatami do sejmiku.

Mieszkańcy reszty regionu dostaną cztery karty: z kandydatami do rad gmin, powiatu, sejmiku oraz na wójta, burmistrza bądź prezydenta.

