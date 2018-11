Google Maps chce być jak Yanosik? Duże ułatwienia dla kierowców korzystających z nawigacji Google Maps

Google Maps rozwija się od 2005 roku. Aplikacja od ponad dekadę jest liderem na rynku nawigacji i wciąż wprowadza kolejne aktualizacje. Google Maps podpowiada trasy najkrótsze i bez wykorzystania dróg szybkiego ruchu, informuje o korkach i proponuje szybszą trasę, pomaga w znalezieniu restauracji, kina, teatru, zabytków. W Google Maps oprócz map zobaczymy zdjęcia panoramiczne, z lotu ptaka, 360, a także tzw street view.

Google Maps: nowe udogodnienie dla kierowców

Google Maps pomimo tego, że ma aktualne, bardzo dokładne mapy, z których korzystają kierowcy w Polsce i na całym świecie, nie zawsze radziło sobie z konkurencją. Inne aplikacje nawigujące typu: Yanosik czy Waze wygrywały jedną, istotną funkcją. W tym momencie Google Maps pracuje nad jej dodaniem.

Google Maps testuje nowe rozwiązania cały czas, o niektórych użytkownicy nawet nie wiedzą. Podobnie jak wszystkie inne, globalne aplikacje nowe wdrożenia najpierw testowane są na małej grupie osób. Niektóre z nich przechodzą bez echa, ale nie ta!

Google Maps ostrzeże przed fotoradarem i policją

Firma Google jeszcze oficjalnie nie pochwaliła się tym, że pracuje nad rewolucyjnym udogodnieniem dla kierowców. Na szczęście na straży nowości w Google Maps stoją użytkownicy, którzy na własnej skórze mogli przetestować nową funkcjonalność, która zapewne systematycznie będzie udostępniana coraz większej liczbie użytkowników.

Google Maps wprowadza ostrzeżenia przed fotoradarami (i innymi pomiarami prędkości kierowców) oraz informacje o patrolach policji w okolicy.

O pracach nad nową funkcjonalności Google Maps donieśli użytkownicy Reddita. Miejsca, w których występują fotoradary lub w których zauważymy patrol policji będzie można zgłosić z poziomu aplikacji. Zgłoszeń będzie można dokonywać tylko jeśli aplikacja prowadzi do jakiegoś miejsca a wypadek, zdarzenie czy urządzenie do pomiaru znajduje się na trasie lub w jej okolicy. Ma to usprawnić działanie i sprawić, że procent fałszywych doniesień będzie mniejszy.

Google Maps posiada wiele udogodnień zarówno dla kierowców jak i turystów a do tego jest aplikacją darmową. Z badań Genius (2016) wynika, że z Google Maps korzysta ponad 10 milionów Polaków. Usługa ostrzegania przed policją i fotoradarami, jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowana przez użytkowników i pracowników Google, może stanowić duże udogodnienie w nawigacji mobilnej.

Spotify w Google Maps

Innym udogodnieniem dla użytkowników aplikacji Google Maps jest serwis streamingowy Spotify. Muzyka, podcasty, playlisty dostępne z poziomu Google Maps.