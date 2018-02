Dziś odpowiedź na to pytanie nie stwarza problemu. Ale na przełomie XIX /XX wieku nie była tak oczywista.





Wyjazd w nieznane Karpaty był sporym wyzwaniem. Co się tam znajdzie? Kogo tam spotkają? Czy damom i dżentelmenom z towarzystwa wypada tam jechać? Czy w górach czekają na nich godziwe rozrywki? Te i inne pytania zapewne zadawali sobie pierwsi turyści wybierający się w Tatry z Krakowa, Lwowa, Tarnowa czy Warszawy. Zakopane stało się modnym kurortem za sprawą naukowców, artystów, misjonarzy i miłośników Tatr.Znane są nazwiska Tytusa Chałubińskiego, ks. Eugeniusza Janoty, Stanisława Witkiewicza, Mieczysława Karłowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Mariusza Zaruskiego.Za turystami wyruszyli w góry fotografowie, którzy wykonali pionierską pracę dokumentacyjną i artystyczną. Wielu z nich było absolwentami akademii sztuk pięknych. Zamiast płótna i farb wybrali najnowocześniejszą wtedy – choć niedoskonałą – technikę fotograficzną, by przedstawić szerokiej publiczności widoki Tatr i Pienin „zdjęte z natury”. Wśród najwybitniejszych dokumentalistów gór znaleźli się Walery Eljasz-Radzikowski, Mieczysław Karłowicz, Awit Szubert.Utrwalone przez dawnych fotografów i spopularyzowane potem ujęcia gór można oglądać na wystawie „Tatry i Pieniny. Śladami pierwszych turystów i fotografów”. Wernisaż , który odbył się 6 lutego , zgromadził wielu znawców fotografii oraz miłośników gór. Jarek Majcher - fotografik, krajoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, znawca gór, inicjator wystawy, a jednocześnie autor części prezentowanych na niej zdjęć, przybliżył historię turystyki górskiej oraz związanych z nią fotografii.Wystawa to nie tylko piękne widoki, to możliwość poznania prac wybitnych fotografów oraz trudów, jakim musieli sprostać, by utrwalić widok. Tylko do końca lutego w Galerii WuBePe (ul. Piastowska 20) można porównać archiwalne zdjęcia ze współczesnymi ujęciami miejsc pięknych i magicznych.