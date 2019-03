Grozili śmiercią grupie Romów. Ruszył proces mieszkańców Prudnika

Do zdarzenia doszło w maju ub. roku w Prudniku, gdy Grzegorz K. wracał z grilla u kolegi. Mężczyzna przyznaje, że pił wtedy sporo alkoholu, bo był w trakcie rozwodu i miał z tego powodu stresy.

- W drodze do domu poszedłem się załatwić koło śmietników, a wtedy ktoś zaczął mnie wyzywać - mówił w trakcie śledztwa Grzegorz K. - Byłem pod wpływem alkoholu, dlatego nie pamiętam, co do nich mówiłem. Zauważyłem, że te osoby są narodowości romskiej, ale nie był to dla mnie problem. Nie pamiętam, dlaczego wyzywałem ich od Cyganów. Widocznie musieli mi coś powiedzieć.

Zarzuty, oprócz Grzegorza K., usłyszał też jego kolega Mirosław K. Oskarżeni nie stawili się jednak na pierwszej rozprawie, dlatego sąd odczytał wyjaśnienia, jakie składali w postępowaniu przygotowawczym.

- Tego dnia przyszedł mnie Grzegorz i powiedział, że zaczepiają go obcy ludzie. Poprosił mnie o to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje - wyjaśniał śledczym Mirosław K. - Poszliśmy na ulicę Traugutta. Była tam romska rodzina. Grzegorz zaczął do nich krzyczeć, wyzywał ich od brudasów i wywiązała się szarpanina. Wtedy został skaleczony w rękę.

Jeden z pokrzywdzonych poinformował dziś sąd, że mężczyźni wyjaśnili sobie to zajście, a sprawca przeprosił. O losie oskarżonych zdecyduje Sąd Okręgowy w Opolu, przed którym dziś (12.03) ruszył proces.

