Grypa w Polsce: 3,5 mln zachorowań od początku sezonu [Nowe dane]

Ostatni sezon na grypę (od września 2018 do marca 2019 r.) spowodował dużo wyższą niż w poprzednich latach liczbę przypadków śmiertelnych. Łącznie z powodu grypy zmarło w tym czasie 118 osób. To prawie 4 razy więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim sezonie, kiedy zanotowano 32 zgony z powodu grypy.

Grypa 2018/2019: 4 razy więcej ofiar śmiertelnych

W styczniu 2019 r. w Polsce na grypę zmarło 8 osób, w lutym 2019 r. liczna ofiar śmiertelnych wirusa grypy zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie doprowadzając do 81 zgonów. W marcu zaś do tej pory grypa uśmierciła 29 osób. W sezonie 2017/18 zarejestrowano 32 zgony z powodu grypy, a w 2016/2017 – 12.

Według najnowszych meldunków epidemiologicznych dotyczących zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce statystyki przedstawiają się następująco:

Główny Inspektorat Sanitarny podał natomiast, że od 16 do 22 marca 2019 roku zarejestrowano łącznie 133,758 tys. zachorowań na grypę (i zakażenia grypopodobne). Wynik ten jest wyraźnie mniejszy niż w analogicznym okresie w 2018 roku, kiedy zanotowano łącznie ponad 206 tys. przypadków grypy.

1,8 mln Polaków zachorowało na grypę od początku 2019 roku

Według ostatniego meldunku epidemiologicznego NIZP-PZH od początku 2019 roku do połowy marca grypę zdiagnozowano u ponad 1,8 mln Polaków. To mniej niż w analogicznym okresie w poprzednim sezonie, kiedy doszło do ponad 2,2 mln zachorowań na grypę w Polsce.