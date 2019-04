Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz i inni liderzy Koalicji Europejskiej byli dziś na konwencji w Opolu

Grzegorz Schetyna przypomniał swe szkolne lata w Opolu, „skąd nasz ród”. Wspominał, jak w czasie nauki w II LO przeżył polityczną inicjcję w nocy z 16 na 17 września 1980 roku. Razem z kolegami maturzystami namalował na rogu ulic Kościuszki i Dubois napis „17 września – napad ZSRR na Polskę”.

- To jest miasto i region, które potrafią zaczarować i zaprosić do siebie – mówił. - Tu różni ludzie mieszkają obok siebie i chcą być ze sobą. Opolszczyzna jest przykładem nowoczesnego patriotyzmu, który obowiązuje w Unii Europejskiej: różnimy się, ale chcemy być razem, tworzyć wspólnotę.

- Nasz sukces nie ma kontynuatorów – przekonywał Grzegorz Schetyna. - Dziś nie ma szans, byśmy siedzieli przy głównym europejskim stole i mieli przekonanie, że w Berlinie, w Paryżu i innych stolicach nasz głos jest słuchany. Grozi nam zabranie pieniędzy europejskich za łamanie praworządności, za łamanie europejskich zasad i prawa. Tak dzisiaj wygląda polexit: Polska krok po kroku, odchodząc od głównego nurtu, idzie na margines Unii Europejskiej, a potem poza nią. Żeby do tego nie doszło, powołaliśmy Koalicję Europejską. Powołaliśmy ją po to, by wygrać wybory.

Lider PO zachęcał do głosowania na Janinę Ochojską, którą przeciwstawił Annie Zalewskiej, kandydatce PiS. - Joanna Ochojska buduje szkoły w najtrudniejszych miejscach świecie, Anna Zalewska prowadzi proces niszczenia szkoły w Polsce – mówił. - W nagrodę prezes Kaczyński posłał ją do Brukseli. Nie pozwolimy na to.

- Jest z nami marszałek Andrzej Buła – kontynuował lider PO – który jest kandydatem Opolszczyzny. Z Andrzejem łączą nas nie tylko związki polityczne, także sportowe. Jestem pod wrażeniem, co Andrzej Buła zrobił dla regionu, m.in. w zakresie polityki społecznej, otwierania możliwości. To Cię predysponuje, żeby zrobić kolejny krok.

Grzegorz Schetyna wsparł też m.in. Władysława Kozakiewicza, który w Moskwie zdobył złoty medal, wykonał wielki skok, a potem zrobił wielki gest, który wszyscy pamiętamy. - Chcę byśmy wszystkim, co chcą Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, niszczą demokrację i samorządność, niszczą wolność, pokazali gest Kozakiewicza. Wtedy zwyciężymy.

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, zaczął od wielkanocnych życzeń dla wyznawców prawosławia. - Bo trzeba budować Polskę silną – mówił – różnymi wartościami, poglądami i wrażliwościami. Tak jak Koalicja Europejska zbudowana nie przeciwko czemuś, ale dla silnej Polski w Europie, która ma znaczenie i rozdaje karty, a nie nie jest lokajem i nie czeka w przedpokoju. Dla Polski, która nie jest czarną owcą w oślej ławce, ale daje nadzieję na lepszą Europę, na lepsze życie mieszkańców i to na Opolszczyźnie, gdzie znakomicie są wydawane środki europejskie, widać.

- Dziś są tacy, co żałują, że w 1989 roku nie polała się krew, nie było rozliczeń – dodał. - A ja w imieniu mojego pokolenia bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wywalczyli wolność na drodze pokojowej. Trzeba to przywrócić Polsce. 26 maja można wybrać tych, co tu w Polsce wymachują szabelką, a potem, jadą do Brukseli i spuszczają głowę, bo nie mają nic do powiedzenia. Albo na tych, którzy wiedzą, że patriotyzm i europejskość nie są w sprzeczności, że należymy do rodziny europejskiej.

Władysław-Kosiniak Kamysz poparł m.in. kandydatkę PSL z Opolszczyzny, Genowefę Prorok. - To niezwykła osoba, samorządowiec od lat, ale przede wszystkim, dobry, przyzwoity, uczciwy człowiek - mówił.

Podczas konwencji przemawiali także: Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Marek Mosakowski (Partia Zieloni) i opolanin Witold Zembaczyński (Nowoczesna).

- W Polsce mamy dzisiaj bardzo ciężki klimat – mówił Witold Zembaczyński. - Klimat, w którym PiS odszedł w Unii Europejskiej na wewnętrzną emigrację. Ale Koalicja Europejska zostaje w sercu Unii Europejskiej, czego świadectwem jest doskonała lista kandydatów z regionu opolsko-dolnośląskiego. Wśród reprezentantów Nowoczesnej na tej liście moją szczególną estymą cieszy się Krzysztof Mieszkowski, ikona świata kultury. Kultura była i być może jest nadal najlepszym produktem eksportowym Polski. Jako poseł przygotowałem projekt ustawy, który 2 maja zostanie złożony w polskim parlamencie, o objęciu ochroną prawną symboli UE. By nikt już flagi Unii Europejskiej nie nazywał szmatą, nikt za publiczne pieniądze w mediach reżimowych nie będzie jej podpalał. Do tego doprowadzimy.

Wypowiedzi kandydatów rozpoczęła – z ekranu – przechodząca chemioterapię Janina Ochojska.

Genowefa Prorok zapewniła, że daje swoją twarz i osobę, czas i siły, aby razem iść do Europy. - Silna Polska w silnej Europie to dla mnie najważniejsze zadanie – mówiła. - Ani Europa, ani Polska nie mogą być dwóch prędkości. Tak jak wielkie miasta musi się rozwijać polska powiatowa - mówiła.