Gwiazdy do wzięcia w ramach WOŚP. Zobacz najciekawsze aukcje

Tatuaż jak kamuflaż, zakrywa blizny i niedoskonałości. Tatuaże na blizny i po mastektomii. To nie trend, to terapia

a.w.

Można wyliczyć przynajmniej kilkanaście powodów, które sprawiają, że ludzie robią sobie tatuaże. Dla jednych jest to pamiątka, dla innych mocne zaznaczenie ważnego momentu w życiu. Sentencje z tatuaży motywują do działania albo przypominają co jest w życiu ważne. Są też takie tat...