Harcerze z ZHP i ZHR przekazali biskupowi opolskiemu Betlejemskie Światło Pokoju

Uczestniczyli w nim wspólnie druhny i druhowie z obu organizacji harcerskich - ZHP i ZHR - ze swoimi duszpasterzami. W tym roku przekazywaniu towarzyszy hasło: „Światło, które łączy”.

Podobnie jak w poprzednich latach światełko z Betlejem przywieźli skauci austriaccy i 15 grudnia podczas nabożeństwa ekumenicznego w Linzu przekazali je swoim kolegom z innych krajów. Polscy harcerze otrzymali je przez pośrednictwo Czechów i Słowaków.

- Znak światła jest bardzo czytelny – mówił bp Andrzej Czaja. - To jest znak Jezusa. I kolejny stopień przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, żeby ich nie zmarnować, nie poprzestać potem na westchnieniu: Święta, święta i po świętach. Tak nie może być. Trzeba się przygotować. Kościół uczy, że Pan przyjdzie z mocą i niespodziewanie. W trzecią niedzielę adwentu słyszymy: Radujcie się, Pan jest blisko. Otwórz oczy wiary, by go zobaczyć. Przez znak światła Matka Kościół przypomina nam, że Pan jest tu, z nami, że nie musimy się bać. Wasze zadanie będzie polegało na tym, by nie tylko ludziom zanosić ten znak, ale też mówić o jego treści: Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem z nami. A Jego imię Jezus – Jehoszua oznacza: „Pan jest zbawieniem”.

Harcerze będą światełko zanosić do różnych miejsc i instytucji. Będzie ono także dostępne w opolskich kościołach. Można je zabrać ze sobą i odpalić od niego świecę wigilijną.