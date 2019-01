Herbert Czaja: "Bez interwencji państwa rolnictwo nie obroni się!"

Rolnicy zablokowali traktorami drogi krajowe w całej Polsce w ramach protestu. Twierdzą, że polska wieś jest w stanie powolnego umierania, zwłaszcza hodowcy świń.

Może blokady dróg są nie najszczęśliwszą metodą protestu, ale rolnicy mają rację. Nie dość, że ceny skupu trzody chlewnej bardzo mocno spadają, to jeszcze jest kłopot ze zbytem.

Skoro ceny skupu są tak niskie, to dlaczego rolnicy mają problemy ze sprzedażą świń?

Do końca nie wiemy, czym jest to spowodowane. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego alarmują, że do Polski sprowadzone zostało z Belgii 20-letnie mięso! Zgłosiliśmy to w Ministerstwie Rolnictwa, Krajowy Lekarz Weterynarii ma sprawdzić te informacje.

Nasi rolnicy twierdzą, że tanie mięso jest także sprowadzane z Litwy, z terenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Trzeba sprawdzić te informacje, zwłaszcza że polscy rolnicy ze wschodnich województw, gdzie wystąpił ASF, czyli afrykański pomór świń, musieli zutylizować swoje tuczniki. Rolnicy z województwa opolskiego na szczęście nie mają kłopotów z ASF, ale niestety ta choroba rozprzestrzenia się również _w Polsce i dociera do kolejnych regionów.

Nasi rolnicy skarżą się, że Polskę zalewa tańsze mięso z zagranicy. Tańsze, mimo iż ceny skupu w Polsce już są poniżej kosztów produkcji! Jak to możliwe?

Niedawno mieliśmy podobną sytuację z drobiem. Ceny brojlerów spadły radykalnie. Okazało się, że mięso drobiowe było sprowadzane bezcłowo z Ukrainy. Nie dość, że koszty pracy są na Wschodzie niższe, to jeszcze sprowadzanie mięsa bez ceł spoza Unii Europejskiej sprawiło, że polskie mięso stało się niekonkurencyjne.

20-letnie mięso z Belgii, podejrzane o ASF_mięso z Litwy. Kto sprowadza do Polski taką żywność?!

Biznes kieruje się wyłączenie zyskiem, nie tym, żeby w Polsce było polskie mięso, żeby utrzymać u nas miejsca pracy. Dlatego wnioskowaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa, żeby uruchomić skup interwencyjny, bo inaczej polskie rolnictwo nie obroni się.