Historia jak z "Gangu Olsena". Jeden przestępca wpadł w mieszkaniu partnerki i trafił do aresztu, drugi przyniósł mu paczkę i też wpadł

W ostatni weekend, kryminalni z Namysłowa zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

- 45-letni mieszkaniec miasta, aby uniknąć kary więzienia za handel narkotykami, wyjechał za granicę, gdzie ukrywał się ponad pół roku - mówi młodszy aspirant Paweł Chmielewski z biura prasowego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

Na weekend przyjechał jednak do Namysłowa, odwiedzić swoich znajomych. Nie uszło to uwadze policjantów, którzy zatrzymali go w mieszkaniu jego partnerki.

Znajomi mężczyzny zorganizowali paczkę z rzeczami osobistymi i odzieżą, którą postanowili dostarczyć zatrzymanemu koledze. Pakunek na komendę przyniósł 39-letni kolega zatrzymanego.

- Po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że on także jest poszukiwany - dodaje Paweł Chmielewski. - Miał być doprowadzony do zakładu karnego za popełnione wykroczenie. Mógł się jednak wykupić od kary, wpłacając odpowiednią kwotę na konto wskazane przez sąd. 39-latek skorzystał z tej możliwości.

Natomiast 45-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 4 lata za popełnione wcześniej przestępstwa.

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]