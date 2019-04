Homofobiczne ulotki rozdawano na Uniwersytecie Opolskim. Rzecznik uczelni: "Akcja była nielegalna"

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. Rektor Marek Masnyk: Jest szczególna z kilku względów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 2800 studentów rozpoczęło naukę na Uniwersytecie Opolskim. - To ilość podobna do tej, co przed rokiem. Nasza uczelnia cieszy się zainteresowaniem. Martwi mnie jednak pewna nierówność obszarowa. Na pewne kierunki mieliśmy po kilku chętnych, a na inne nawet po kilkanaście osó...