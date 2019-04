Hongbo chce zacieśnić współpracę z Opolem. "Chodzi o wielomilionową inwestycję"

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu za 170 mln zł

Zwiększenie wydolności, wymiana urządzeń na nowoczesne oraz wprowadzenie systemu monitoringu pracy obiektu - to cele modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2023 roku. Koszt to około 170 mln zł.