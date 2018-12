Idealne zaproszenie na ślub, czyli jakie?

Jakie zaproszenia na własny ślub powinno się wybrać?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, ponieważ wiele tutaj zależy od naszych indywidualnych upodobań. Jednak najczęściej Młode Pary decydują się na zakup takich zaproszeń, które będą stylem pasować do wystroju sali weselnej. Wyjątkowo modne jest także organizowanie wesel tematycznych, w których są pewne elementy przewodnie. One powinny znaleźć się również na zaproszeniach, aby stworzyć spójną kompozycję.

Wybierając zaproszenia ślubne nie warto decydować się tylko na typowe gotowce. Lepiej zamówić je z firmy, która umożliwia spersonalizowanie zaproszeń czy dobranie do nich wybranych rodzajów kopert. Dobrze jest też zamówić zaproszenia razem z innymi gadżetami w tej samej stylistyce, np. ze spersonalizowanymi cukierkami, które możemy położyć na stołach weselnych lub wręczyć gościom na pożegnanie.



źródło zdjęcia: https://rozsadnepannymlode.pl/sklep/nowoczesne-zaproszenia-slubne/

Obecnie bardzo modne są zaproszenia Eko, które idealnie pasują do wesel organizowanych w karczmach z górskim klimatem. Bardzo często wybierają je osoby, które żyją w zgodzie z przyrodą i chcą, by ich wesele podkreślało ich przekonania i pasowało do prowadzonego stylu życia.

Najczęściej tego typu zaproszenia Eko mają papierowe koperty w szarym lub beżowym kolorze, są zdobione suszonymi kwiatami lub mają nadruk kwiatowy, ich treść najczęściej ma specjalnie dobraną do tego stylu czcionkę, przez co prezentują się bardzo elegancko. Są niebanalne, unikatowe i tradycyjne. Doskonale pasują do osób, które chcą mieć wesele klasyczne, jak sprzed dawnych lat.