W sobotę dowiemy się, kto będzie reprezentował Polskę w maju podczas konkursu w Lizbonie w Portugalii. W preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji 2018 zaśpiewa opolanka z nigeryjskimi korzeniami Ifi Ude.

będzie Artur Orzech. Koncert uświetnią goście specjalni:, zwycięzca 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2015 roku - szwedzki piosenkarz, tancerz, kompozytor i aktor musicalowy,(Eurowizja 2017) oraz(Eurowizja 2004).będzie można obejrzeć w TVP1 i TVP Polonia. Początek o 21.30.wybiorą widzowie oraz Jury, w którym zasiądą: Maryla Rodowicz, Jan Borysewicz, Tabb, Stefano Terrazino i Kasia Moś.Spośród 10 zakwalifikowanych wykonawców widzowie i Jury wybiorą reprezentanta Polski Konkursu Eurowizji 2018 w Lizbonie.W sobotnich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji 2018 wystąpiIfi Ude jest piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów, producentką muzyczną i... pisarką w jednym.Pierwsza sława przyszła w trakcie jej udziału w trzeciej edycji programu „Must Be The Music. Tylko muzyka”, gdzie Ifi doszła do półfinału. Szczególnie głośno zrobiło się o niej za sprawą nominacji do prestiżowej nagrody Fryderyka 2014 za debiut roku.Najważniejszym jednak dla opolan powinien być fakt, że Ifi Ude wychowywała się w Opolu. W wieku 3 lat trafiła do babci - właśnie do naszego miasta. Artystka urodziła się w Enugu w Nigerii.Eurowizja 2018. Polskie preselekcje, polscy kandydaci. Kto jeszcze wystąpi 3 marca 2018 w konkursie?odbędą się 8, 10 i 12 maja w malowniczo położonej sali koncertowej Altice Arena w Lizbonie.jest najpopularniejszym i najdłużej trwającym programem telewizyjnym na świecie. Każdy finał Eurowizji ogląda nawet 600 milionów widzów! Eurowizja to corocznie organizowana od 1956 roku europejska impreza muzyczna, w której biorą udział przedstawiciele publicznych stacji telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców.