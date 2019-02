II LO w Opolu ma nowego dyrektora. Kto pokieruje szkołą?

Wydział oświaty opolskiego ratusza musiał rozpocząć poszukiwania nowego dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu po tym, gdy Aleksander Iszczuk, kierujący placówką od 12 lat, postanowił przyjąć mandat radnego Opola uzyskany w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Aleksander Iszczuk zrobił to z list komitetu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

Ostatecznie do konkursu głosiła się jedna osoba. To Agnieszka Buganik-Pszczyńska, nauczycielka języka polskiego w "Dwójce".

Teoretycznie może się wydawać, że jeden chętny na stanowisko dyrektora tak renomowanej szkoły to niewiele, ale nie jest to sytuacja nietypowa - mówi Irena Koszyk, naczelniczka wydziału oświaty w urzędzie miasta.

- Często zdarza się, że do konkursów na stanowisko dyrektora dużej szkoły o bardzo dobrej opinii zgłaszają się pojedynczy kandydaci. Wynika to z faktu, że kierowanie taką placówką to ogromna odpowiedzialność. A musimy pamięć, że II LO to największa szkoła w mieście, regularnie notująca bardzo dobre wyniki. Oprócz tego konkurs miał formułę otwartą, każdy mógł się zgłosić - wskazuje Irena Koszyk.

- Gdyby okazało się, że o stanowisko dyrektora "Dwójki" nie zabiega żaden z dotychczasowych pracowników szkoły, to wtedy można byłoby mówić o zaskoczeniu. Tak się jednak nie stało, a na czele szkoły stanie osoba, która zna jej specyfikę i ma świadomość wyzwań, jakie wiążą się z kierowaniem II LO - mówi pani naczelnik.

Oceny kandydatki dokonała 12-osobowa komisja, której przewodniczyła Irena Koszyk. Oprócz niej w składzie komisji znalazło się jeszcze dwóch przedstawicieli Ratusza, trzech reprezentantów kuratorium oświaty, a także po dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego II LO, rady rodziców szkoły oraz związków zawodowych.

Irena Koszyk nie ujawnia jaki był wynik głosowania w sprawie wyboru Agnieszki Buganik-Pszczyńskiej na dyrektora II LO w Opolu.

- To informacja niejawna. Na pewno uzyskała jednak ponad połowę głosów, bowiem inaczej nie wygrałaby konkursu - stwierdza.

Agnieszka Buganik-Pszczyńska stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu obejmie 1 marca.

