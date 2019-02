II Marsz Równości w Opolu. Arkadiusz Wiśniewski nie będzie mu patronował

- Pamiętamy o zabójstwie Pawła Adamowicza. Straciliśmy ważnego sojusznika w walce o nasze prawa, który padł ofiarą nienawiści. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, żeby 29 czerwca, w trakcie II Marszu Równości stanęli ramię w ramię z nami przeciwko postępującej brutalizacji życia społecznego – apeluje.

Tęczowe Opole nie ujawnia jeszcze planowanej trasy przemarszu. Trwają poszukiwania wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcieliby pomóc przy wydarzeniu.

- Jeszcze w lutym chcemy otworzyć nasze Centrum Tęczowe Opole, które znajduje się przy ul. Krakowskiej 37 w Opolu. Przez najbliższe kilka miesięcy przed marszem, będzie to miejsce wytężonej pracy nad organizacją tego wspaniałego wydarzenia. Gorąco zachęcamy wszystkie osoby, którym bliskie są nasze wartości, żeby włączyły się we wspólne tworzenie II Marsz Równości w Opolu - mówi Maciej Kruszka z zarządu stowarzyszenia Tęczowe Opole.

Tęczowe Opole wysłało już do prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego zaproszenie do objęcia II Marszu Równości patronatem. - Ucieszyła nas wiadomość, że nie tak dawno rada miasta Opola jednogłośnie przyjęła stanowisko o potępieniu słownej agresji i mowy nienawiści. Apelujemy więc do władz miasta na czele z prezydentem, żeby za tymi deklaracjami szły czyny. Objęcie patronatem i obecność radnych i prezydenta miasta na marszu byłaby wyraźnym sygnałem potwierdzającym, że wzajemny szacunek, solidarność i akceptacja to nasze wspólne wartości – argumentuje Maciej Kruszka.