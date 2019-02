Ile kosztowały wybory samorządowe 2018? Opole podliczyło. Wybory samorządowe 2018 znacznie droższe, niż te sprzed czterech lat

Wybory samorządowe 2014 w stolicy regionu, kiedy to w drugiej turze walki o prezydenturę w Opolu spotkali się Arkadiusz Wiśniewski i Marcin Ociepa, kosztowały około 500 tys. złotych.

W tegorocznych wyborach dogrywka nie była już potrzebna, bowiem Arkadiusz Wiśniewski wygrał w pierwszej turze, uzyskując ponad 70 proc. głosów.

Mimo tego, że w Opolu była jedna tura, z szacunków ratusza wynika, że koszty organizacji głosowania były znacznie wyższe, niż te sprzed czterech lat.

Większość tej kwoty stanowią diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. To koszt około 400 tys. zł. Dla porównania, cztery lata temu było to około 100 tys. zł.

Skąd ta różnica?

W Opolu z racji zmiany granic z 2017 roku przybyło obwodowych komisji wyborczych. Ich ilość wzrosła z 72 do 81. Jednak podstawowym czynnikiem wzrostu wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych są zmiany w samej ordynacji.

W wyborach samorządowych sprzed czterech lat jeden zespół ludzi odpowiadał za wydawanie kart do głosowania i podliczanie wyników wyborów. W wyborach samorządowych 2018 było inaczej. Na terenie jednego obwodu działały dwie komisje. Członkowie pierwszej wydawali karty do głosowania i czuwali nad poprawnością jego przebiegu. Po jego zakończeniu o godz. 21 na w lokalu wyborczym pojawiała się nowa obwodowa komisja, ds. ustalenia wyników głosowania, a więc licząca głosy. W składzie każdej komisji mogło być od pięciu do dziewięciu osób.