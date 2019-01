"Inna kobieta". Nowa powieść autorek „Dwunastu życzeń” [patronat NaM]

„Inna kobieta” to wciągająca opowieść o dwóch rywalkach - żonie i kochance. Różni je wiele. Poglądy, charakter, styl życia. Inaczej widzą też mężczyznę, którego kochają. Czytelnicy sami muszą jednak rozstrzygnąć, po czyjej stanąć stronie. Żony, z którą on ma przeszłość i dzieci? Czy może kochanki, która daje mu to, czego dawno nie miał? Można wybaczyć? A może nie tylko on jest winny? - czytamy w opisie książki.

Dwie wersje

W powieści „Inna kobieta” Karoliny Głogowskiej i Katarzyny Troszczyńskiej możemy poznać dwie wersje tej samej historii i ocenić, co jest ważniejsze - namiętność czy przywiązanie.

Ada jest samotną matką czteroletniej Tosi. Jakiś czas temu rozwiodła się z mężem alkoholikiem, który teraz z radością wytyka każdy jej błąd. Szarą codzienność kobiety przerywa w końcu namiętny romans z przystojnym kolegą z pracy.

Joanna jest przeciwieństwem Ady. To zmęczona psycholożka, tworząca wraz z kochającym mężem i dwójką dzieci szczęśliwą rodzinę. Kobieta jest przekonana, że żyje w idealnym związku, a jak jest naprawdę? Niespodziewanie losy tych dwóch różnych kobiet skrzyżują się w najmniej oczekiwanym momencie.

Komu kibicować?

„Ta powieść wytrąci was z równowagi. Sprawi, że sami nie będziecie wiedzieć, komu kibicować i co zrobić ze sprzecznymi uczuciami. Autorki osiągnęły mistrzostwo, od ich powieści nie sposób się oderwać” - tak ocenia „Inną kobietę” pisarka Magdalena Kordel. „To prawdziwa i mądra opowieść o tym, jak skomplikowane potrafią być ludzkie pragnienia i jak bardzo tęsknimy za miłością” - dodaje inna autorka książek, Natasza Socha.

Historia poranionych serc

Zdaniem Gabrieli Gargaś, która również ma na swoim koncie poczytne powieści, „Inna kobieta” to historia poranionych serc, niewłaściwych wyborów i niedomówień. „To także przewrotna opowieść o miłości, która pokazuje, że nie wszystko, co widzimy, jest czarno-białe, a życie ma też liczne odcienie szarości. To książka, w której każda z nas może odnaleźć siebie” - uważa Gargaś.

