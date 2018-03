W Polsce są jeszcze miejsca, w których dostęp do internetu stacjonarnego jest utrudniony. Jeśli ten problem dotyczy również ciebie, świetnym rozwiązaniem może okazać się Orange Flybox Sky. To nowoczesne urządzenie pozwala cieszyć się szybkim internetem, docierającym do domowego routera WiFi za pośrednictwem fal radiowych.

Podobnie jak u innych operatorów, w przypadku Orange w zasięgu LTE (technologii szybkiego internetu w sieci komórkowej) jest obecnie 99,6 proc. populacji. To bardzo dużo, ale mimo to mieszkańcy niektórych obszarów kraju muszą liczyć się z ograniczonym dostępem do internetu lub w ogóle z jego brakiem. Problem pojawiającego się i znikającego sygnału występuje np. podczas burz, wokół lasów i pół lub wewnątrz pomieszczeń. Betonowe a zwłaszcza zbrojone elementy konstrukcji znacznie osłabiają fale radiowe, uniemożliwiając ich odbiór wewnątrz. W efekcie, mimo że jesteśmy w zasięgu sieci, praktycznie nie możemy w pełni z niej korzystać, bo sygnał jest mocno osłabiony. W przypadku mobilnego internetu oznacza to mniejszą prędkość połączenia i możliwość zanikania połączenia, a przecież wystarczy wyjść na zewnątrz, żeby na wyświetlaczu telefonu czy tabletu szybko pokazało się więcej "kresek" sygnału. Jednak chcemy mieć pełny zasięg w budynku a nie na zewnątrz.



Na szczęście z takimi problemami w przypadku dostępu do internetu można sobie w łatwy i tani sposób poradzić. Pełne wykorzystanie siły sygnału z zewnątrz, a nawet polepszenie jego jakości wewnątrz budynku zapewnia Orange Flybox Sky. To połączenie dwóch urządzeń: domowego routera WiFi montowanego w pomieszczeniu oraz modemu LTE z anteną zamkniętą w specjalnej obudowie, przeznaczonej do montażu na zewnątrz – za oknem lub na dachu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, urządzenie „wprowadza” do budynku sygnał dostępny na zewnątrz i dzięki wewętrznej sieci WiFi problem z grubymi murami mamy rozwiązany. Modem pozwala na korzystanie z LTE z prędkością do 150 Mb/s w paśmie 800, 1800 lub 2600 MHz. Sygnał z anteny i modemu jest przekazywany do routera za pomocą kabla koncentrycznego. Co istotne, istnieje możliwość wykorzystania domowej instalacji do obioru TV lub TV-SAT co zwalnia nas z konieczności podłączania dodatkowych kabli. Jednoczesne korzystanie z internetu oraz telewizji wzajemnie sobie nie przeszkadza



Router WiFi instalowany wewnątrz pomieszczeń zapewnia w nich dostępność sieci WiFi w standardach 2,4GHz oraz 5GHz. Do dyspozycji są też porty Ethernet, umożliwiające podłączenie kilku urządzeń nieobsługujących WiFi – np. komputera stacjonarnego.

Warto podkreślić, że instalacja urządzenia zajmuje kilkanaście minut i jest naprawdę bardzo prosta.



Orange Flybox Sky można zamówić z jedną z ofert internetu Orange – Internetem Domowym 4G lub planem internetu mobilnego – Optymalny. W pierwszym przypadku koszt urządzenia wyniesie 99 zł na start oraz 24 raty po 35 zł miesięcznie, w drugim 0 zł na start i również 35 zł raty co miesiąc. Do tego należy doliczyć cenę abonamentu za wybraną usługę.



Na rynku dostępne są inne, z pozoru podobne urządzenia, obiecujące poprawę jakości sygnału.

Sprzedawcy kuszą tanimi, importowanymi z Chin wzmacniaczami sygnału, jednak zazwyczaj nie spełniają one paramentów technicznych i tym samym swojej roli, a co gorsza wprowadzają w eter zakłócenia, które są odczuwalne przez innych użytkowników. Korzystanie z takich urządzeń jest nielegalne i może nawet skończyć się wysoką grzywną nałożoną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który dysponuje sprzętem umożliwiającym sprawną lokalizację źródeł zakłóceń.



