Inwestycja za 60 mln zł. W PNT powstają serwerownia i hale produkcyjne

W Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu prowadzone są dwie ważne inwestycje. Pierwsza to budynek wysokich technologii, który kosztuje blisko 20 mln zł, a który ma być gotowy do końca roku. Kolejnych 40 mln zł warta jest realizacja obiektu z halami wdrożeniowymi, w których firmy będą mogły prowadzić produkcję na niewielką skalę. W tym przypadku prace potrwają do wiosny przyszłego roku.