Inwestycje 2019 w Opolu i na Opolszczyźnie. Wielka budowa się kończy, kolejne się rozpoczynają

W tym roku czeka nas finał rozbudowy Elektrowni Opole. W kolejce są następne projekty infrastrukturalne. Do domknięcia obecnych i rozpoczęcia nowych inwestycji szykują się jednostki samorządowe i rządowe. Oto zestawienie najważniejszych zadań zaplanowanych w województwie na ten rok. Jeśli coś może utrudnić ich realizację, to rosnące koszty i brak rąk do pracy.