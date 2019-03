IV Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków w Opolu. Sudoku, kodowanie, działania - to wyzwania, jakim stawiły czoło maluchy [ZDJĘCIA]

Olimpiada odbyła się w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu. Każde z 33 przedszkoli (publicznych i niepublicznych) biorących udział w zawodach miało dwuosobową reprezentację: jedno dziecko sześcioletnie i jedno pięcioletnie. To poszczególne placówki typowały swoich małych reprezentantów, wyłanianych zazwyczaj na drodze wewnętrznych eliminacji.

- Dzieci mierzyły się z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia, a także współpracy. Do tego dochodziło zmaganie się z presją, bowiem na rozwiązanie każdego zadania przewidziana była określona ilość czasu - mówi Jolanta Gajos-Babiak, dyrektorka Przedszkola Publicznego nr 3, a także organizatorka oraz inicjatorka olimpiady.

- Matematyka jest często demonizowana, szczególnie na maturze. Tymczasem dzieci w wieku przedszkolnym chętnie uczą się jej podstaw. Uznałam, że takie zawody będą dla nich świetną zabawą. To również dobry sposób na to, by pokazać, że matematyka nie jest taka straszna, a jednocześnie jej znajomość bardzo nam się przydaje w życiu - wskazuje.

Jolanta Gajos-Babiak podkreśla, że choć na olimpiadzie tylko trójka najlepszych drużyn otrzymała puchary, to żadne dziecko nie opuściło MODN bez medalu. Organizatorzy przewidzieli też upominki dla przedszkoli, które przysłały swoich małych reprezentantów na zawody matematyczne.

