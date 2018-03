Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Przyznał się do winy.

Kryminalni z Brzegu od jakiegoś czasu podejrzewali 34-latka o to, że może posiadać narkotyki. Wspólnie z funkcjonariuszem z Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i psem do wykrywania narkotyków postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia.- Mężczyznę zatrzymali na klatce schodowej, kiedy wracał do mieszkania - mówi Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. - W jego plecaku znaleźli biały proszek i zielony susz.Mężczyzna został zatrzymany, a podejrzane substancje zabezpieczone. Badanie potwierdziło, że to blisko 50 gramów amfetaminy i marihuany. 34-latek śledczym tłumaczył, że plecak z narkotykami znalazł kilka dni wcześniej, kiedy wybrał się na wycieczkę rowerową.Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, do którego się przyznał. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

