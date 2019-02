Jak dojechać samochodem na opolskie cmentarze? Akcja "Znicz" w regionie [MAPY]

Jak co roku, nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny jadących na groby bliskich, czuwać będą policjanci. Spotkamy ich na głównych trasach wyjazdowych z miast i dojazdowych do cmentarzy. Funkcjonariusze zadbają między innymi o to, by ruch w okolicach nekropolii odbywał się płynnie. Wskażą również miejsce, gdzie będzie można zaparkować samochód.