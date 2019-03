Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imiona dedykowane znakom zodiaku

Imię dla dziecka to jedno z wyzwań, z jakim borykają się świeżo upieczeni rodzice. Wyboru nie należy dokonywać w pośpiechu, podobnie jak nie powinno się ulegać chwilowym modom - trendy przeminą, podczas gdy imię pozostanie z dzieckiem do końca życia. Dawniej nazywano dzieci imionami świętych związanych z dniem ich urodzin. Obecne możliwości daleko wykraczają poza listę świętych i błogosławionych kościoła katolickiego - jak zatem dokonać właściwego wyboru? Jednym z kluczy może być dobór imienia zgodnego ze znakiem zodiaku. Jak twierdzą astrolodzy, imię może zaważyć na całym życiu, dlatego należy wybrać takie, które będzie pasowało do daty urodzenia. Tym sposobem wzmocnimy pozytywne cechy naszej pociechy i ułatwimy jej drogę do sukcesu. Jakie imiona korespondują z poszczególnymi znakami zodiaku?