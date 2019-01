Jak pojadą autobusy MZK na Wszystkich Świętych w Opolu

- W dniu 1 listopada na pętlę przy cmentarzu na Półwsi wykonanych będzie łącznie około 300 kursów. Pomiędzy odjazdami poszczególnych autobusów będzie upływało około dwóch minut – zapowiada Tomasz Zawadzki, naczelnik wydziału transportu w opolskim ratuszu.

We Wszystkich Świętych autobusy linii 5, 9 i 13 mają kursować co 5 minut. Autobusy linii 12 będą się poruszać zmienioną trasą. Zawieszone zostaną kursy linii nr 8 i 16, za to uruchomiona będzie linia 8bis.

– Reszta autobusów będzie kursowała zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy – zapowiada Tomasz Zawadzki.

Naczelnik wydziału transportu podkreśla, że zwiększenie częstotliwości kursów MZK na cmentarz na Półwsi nastąpi już we wtorek, przy czym tego dnia autobusy będą tam przyjeżdżały co około pięć minut.

W piątek 2 listopada, w Zaduszki, autobusy w Opolu mają kursować zgodnie z rozkładem jazdy dla wakacyjnych dni roboczych.

– Z racji zmienionej organizacji ruchu w rejonie cmentarza i trudniejszego dojazdu samochodem szczególnie zachęcamy do skorzystania z autobusów, które zapewnią bardziej swobodny dojazd na Półwieś – mówi Tomasz Zawadzki.

Naczelnik zapowiada, że 12 listopada, który ma być dniem wolnym od pracy, autobusy MZK będą kursować zgodnie z rozkładem dla niedziel handlowych.

Szczegółowy rozkład jazdy MZK Opole na Wszystkich Świętych 2018

Wtorek i środa (30 i 31 października 2018)

Linie 9, 18 i 28 w godz. 9-17 kursują ze zwiększoną częstotliwością

Linia 13 – w godzinach 8-19 wszystkie kursy wykonuje z wjazdem na Cmentarz

Obsługa „całościowa” Cmentarza w ciągu dnia opierać się będzie na kursach średnio co 6 minut

Wszystkich Świętych - czwartek 1 listopada 2018

Linie 5, 9 13 - obsługa cmentarza na Półwsi na wspólnym odcinku trasy będzie się odbywała średnio co 5 minut

Linia 12 - kursuje co 30 minut, w godzinach 8-20 na zmienionej trasie Grotowice – Pl. Kopernika – Domańskiego – Cmentarz

Linia 18 – kursuje do cmentarza, w godz. 7.30-8.30 co 60 minut, w godz. 8.30-11 co 30 minut, w godz. 11-16 średnio co 15 minut, w godz. 16-19 co 30 minut, w godz. 19-22 co 60 minut

Linia 28 - kursuje do cmentarza od 7 do 9 co 60 minut, od 9 do 18 co 30 minut, od 18 do 21 co 60 minut

Linia 0 (specjalnie uruchomiona na ten dzień) – kursuje na trasie Witosa – Ozimska - Wiejska – Pużaka - Sosnkowskiego– Okulickiego - Chabrów – Nysy Łużyckiej Rondo -Wrocławska – Cmentarz. Kursuje w godz. 7-8.30 co 30 minut, w godz. 8.30-10.30 co 15 minut, w godz. 10.30-16.30 co 10 minut, w godz. 16.30-17.30 co 15 minut, w godz. 17.30-20.30 co 30 minut

Linia 9 bis (specjalnie uruchomiona na ten dzień) – kursuje na trasie Częstochowska – Górna - Wygonowa –Witosa – Al. solidarności - Sosnkowskiego - Horoszkiewicza – Ozimska - Plac Kopernika – Ks. Opolskich – pl. Kazimierza – Niemodlińska - Domańskiego – Cmentarz. Kursuje w godz. 8-18 średnio co 15 min., w godz. 18-20.30 co 30 minut

Linia 8bis (specjalnie uruchomiona na ten dzień z powodu zawieszenia linii 8 i 16) – kursuje na trasie Dambonia Pętla – Niemodlińska – Centralna – Nyska – Ogrodowa – Niemodlińska – Dambonia Pętla. Częstotliwość kursowania co 90 minut.

Linie 3, 7, 10, 11, 17, 25 – kursują zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy, a Linia 15 będzie kursowała wg zmienionego rozkładu jazdy

Obsługa „całościowa” Cmentarza w ciągu dnia opierać się będzie na kursach średnio co 2 minuty

Dla mieszkańców Bierkowic, Sławic i Wrzosek tego dnia w godz. 8-19 uruchomiona zostanie Linia Okólna do cmentarza na Półwsi, dostępną po zgłoszeniu telefonicznym do dyspozytora MZK pod nr tel. 77 40 23 152 – przejazd na podstawie biletu okresowego na wszystkie linie, trasowanego na linię 5 lub linię 9 lub linię 13 oraz jednorazowego, skasowanego w autobusie linii 9 bądź w autobusie linii Okólnej.

Zaduszki - piątek 2 listopada 2018

Linia 13 – w godzinach 8-20 wszystkie kursy z wjazdem na cmentarz

Linia 18 – w godzinach 9-17 dodatkowe kursy; obsługa cmentarza średnio co 30 min.

Linia 28 - w godzinach 9-17 dodatkowe kursy; obsługa cmentarza średnio co 30 min.

Linia 9 – w godzinach 9-17 dodatkowe kursy w relacji Witosa Wygonowa – Cmentarz co 15 min.

Linia 9 bis (specjalnie uruchomiona na ten dzień) – kursuje na trasie Częstochowska – Górna - Wygonowa –Witosa – Al. solidarności - Sosnkowskiego - Horoszkiewicza – Ozimska - Plac Kopernika – Ks. Opolskich – pl. Kazimierza – Niemodlińska - Domańskiego – Cmentarz. Kursuje w godzinach 8-20 co 30 minut.

Linia 0 (specjalnie uruchomiona na ten dzień) – kursuje na trasie Witosa – Ozimska - Wiejska – Pużaka - Sosnkowskiego– Okulickiego - Chabrów – Nysy Łużyckiej Rondo -Wrocławska – Cmentarz. W godzinach 8-17 kursuje co 15 minut, a w godzinach 17-20.30 co 30 minut.

Obsługa cmentarza liniami 5, 9,13 na wspólnym odcinku trasy będzie się odbywała średnio co 7-8 minut.

Obsługa „całościowa” cmentarza w ciągu dnia opierać się będzie na kursach średnio co 3 minut i 20 sekund.

Pozostałe linie będą kursowały tak jak w wakacyjne dni robocze



