Jak pozbyć się smogu w domu? 10 roślin oczyszczających powietrze z toksyn

Co roku Polska przekracza wszelkie normy jakości powietrza. Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczone powietrze pojawia się w okresie grzewczym - od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Choć smog wyczuwalny jest przede wszystkim na zewnątrz, wnętrza naszych mieszkań nie są wolne od zanieczyszczeń. By pozbyć się toksyn, nie musimy inwestować w drogi sprzęt filtrujący. Wystarczą... odpowiednie rośliny! Sprawdźcie, jakie.