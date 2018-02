Na podstawie całorocznej statystyki Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu przygotowała podsumowanie działalności bibliotek publicznych za 2017 rok. Zbieranie takich danych wynika z obowiązku statystycznego, jaki spoczywa na bibliotekach publicznych.

W ubiegłym roku w bibliotekach publicznych na Opolszczyźnie zarejestrowano 151938 czytelników. Wypożyczono 2641740 książek





Na Opolszczyźnie w 2017 roku działało trzysta jedenaście bibliotek wraz z filiami. To o jedną filię biblioteczną mniej niż w 2016 roku (zlikwidowano dotychczas działającą w Suchym Borze).Opolskie biblioteki prowadziły 22 punkty biblioteczne, a w 33 placówkach bibliotecznych funkcjonowały oddziały dla dzieci i młodzieży.W minionym roku w opolskich bibliotekach publicznych zarejestrowano ogółem 151938 czytelników, odnotowano2383601 odwiedzin, wypożyczono 2641740 książek, a na miejscu udostępniono 358449 woluminów.Niektóre placówki biblioteczne były nieczynne dla czytelników przez dłuższy czas z powodu remontów (tak było w Namysłowie, Brzegu, Oleśnie i w Głuchołazach). W tym roku planowane jest oddanie wyremontowanych placówek, które pozyskały znaczne fundusze na cele modernizacyjne w ramach programu Infrastruktura Bibliotek.Opolskie biblioteki publiczne oferowały swoim czytelnikom udział z wielu imprezach czytelniczych, konkursach, lekcjach bibliotecznych, wernisażach wystaw.Ogółem zorganizowano 12135 imprez bibliotecznych, w których uczestniczyło aż 337279 osób. Czytelnicy mogli uczestniczyć w 4120 lekcjach bibliotecznych, a także 594 spotkaniach autorskich, w tym 309 było adresowanych do dzieci i młodzieży.W 55 Dyskusyjnych Klubach Książki, które działały przy bibliotekach publicznych, odbyło się 48 spotkań autorskich.W 2017 roku biblioteki inwestowały w nowy sprzęt komputerowy. Zakupiono 70 nowych komputerów do internetowych czytelni, 176 placówek bibliotecznych umożliwia swoim czytelnikom przeglądanie katalogów bibliotecznych on-line, w jedenastu gminach na Opolszczyźnie dostępne były czytniki e-książek, w dziesięciu czytaki, a w czternastu gminach - tablety.