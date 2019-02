Jak wykorzystać przestrzeń nad garażem w domu z poddaszem użytkowym

Poddasze użytkowe i garaż w bryle – czy to rozwiązanie idealne?

Domy jednorodzinne z poddaszem użytkowym pozwalają na zaaranżowanie przestrzeni życiowej w domu w taki sposób, aby każdy z użytkowników mógł zachować swoją przestrzeń. Dół zazwyczaj jest urządzany jako strefa dzienna, góra jako miejsce wypoczynku z sypialniami i pokojami dzieci czy gabinetem do pracy. Z kolei garaż w bryle domu daje komfort tego, że zostawiając samochód w garażu nie trzeba wychodzić na dwór, tylko można od razu wejść do domu poprzez drzwi łączące to pomieszczenie z domem. Jeśli nie do końca jesteś przekonany do takiego rozwiązania zobacz przykładowe projekty domów z poddaszem użytkowym – domoweklimaty.pl.

Jak zaaranżować przestrzeń nad garażem – powiększ przestrzeń mieszkalną

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań, w takim przypadku jest powiększenie powierzchni poddasza. Góra garażu jest zabudowywana i dzięki temu inwestorzy otrzymują więcej miejsca do zamieszkania. Jednak zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie musimy pamiętać o tym, że wymagać będzie ono szeregu formalności, a przede wszystkim sprawdzenia, czy konstrukcja garażu jest na tyle wytrzymała, aby można było ją nadbudować. A co w sytuacji, gdy strop garażu nie jest równy stropowi poziomu kondygnacji budynku? Wówczas można zrobić tak zwane półpiętro i również wykorzystać je do celów mieszkalnych. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się jako sypialnia.

A może dodatkowy taras?

Natomiast jeżeli nie chcemy rozbudowywać powierzchni mieszkalnej domu, możemy wykorzystać przestrzeń nad garażem do stworzenia przestronnego tarasu, który będzie doskonałym miejscem do relaksacji. Na takie rozwiązania decydują się chętnie osoby, których domy stoją na bardzo małych działkach, gdzie nie ma za bardzo możliwości stworzenia w ogrodzie kącika rekreacyjnego. Ciekawą propozycją, jeśli chodzi o otwarte tarasy na dachach będzie zastosowanie technologii tak zwanego zielonego dachu. W ostatnich latach ta technologia zyskuje znacznie na popularności, gdyż nie tylko zwiększa estetykę budynku, ale także tworzy wokół niego korzystny dla mieszkańców mikroklimat. Najlepiej wykorzystać ją właśnie na płaskich, równych

Innym rozwiązaniem jest wykonanie częściowego przeszklenia tarasu, szczególnie jeśli przestrzeń nad garażem jest stosunkowo duża. Dzięki czemu uzyskamy również werandę, z której będziemy mogli korzystać praktycznie przez cały rok niezależnie od pogody, będzie to też dobre miejsce do stworzenia tak zwanego ogrodu zimowego, który ożywia wnętrze i nadaje mu szczególnej atmosfery. Zobacz również Czy da się wybudować dom za 100 tys zł?