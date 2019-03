Jak zbadać piersi? Dowiesz się bez wychodzenia z pracy. Jeśli szef się zgodzi

- Wielu ginekologów pomija badanie piersi, a to bardzo istotne, by w porę wykryć nowotwór i móc jak najszybciej zareagować. To znacząco zwiększa szanse na powrót do zdrowia - mówi Aneta Anioł z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. - Plusem naszej akcji jest to, że panie nie muszą zwalniać się z pracy. To my przychodzimy do nich, aby podzielić się wiedzą, która może uratować życie.

45-minutowe wykłady odbywają się w tych zakładach pracy, których szefom nie jest obojętne zdrowie pracownic. Pracodawca umawia termin spotkania i zapewnia miejsce, w którym prowadzone są warsztaty. Grupy liczą około 15-osób.

- Mamy ze sobą fantomy piersi, w których ukryte są guzki. Zależy nam na tym, aby każda z pań mogła spróbować je odnaleźć - mówi Aneta Anioł. - Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, dlatego chcemy nauczyć kobiety, jak to robić. Samobadanie piersi jest jednym z ważniejszych elementów dbania o zdrowia.

Akcja w takiej formule jest organizowana po raz pierwszy. Oprócz ćwiczeń na fantomach, uczestniczki wysłuchają też wykładu na temat chorób piersi i dowiedzą się, na jakie objawy zwrócić szczególną uwagę. - Będzie też garść informacji o tym, jak często wykonywać samobadania i kiedy zgłosić się na badanie do lekarza - mówi Aneta Anioł.

Akcja, która rozpoczęła się w Dzień Kobiet, jest wspólnym przedsięwzięciem sanepidu, Opolskiego Centrum Onkologii i szkoły medycznej w Opolu. Potrwa do końca miesiąca.

Firmy, które są zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów dla swoich pracownic, mogą zgłaszać się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Liczba miejsc jest ograniczona.

FLESZ - Oddając krew ratujesz życie