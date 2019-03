Jak zbierać grzyby? Poradnik początkującego grzybiarza

Jak zbierać grzyby? Niezbędny zestaw grzybiarza: bez niego nie idź na grzybobranie!

Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, w co każdy, chcący dowiedzieć się, jak zbierać grzyby, powinien zaopatrzyć się przed pierwszym grzybobraniem. Wybierając się na grzyby, koniecznie weź ze sobą:

wiklinowy koszyk

nożyk

podręczny atlas grzybów

kapelusz

Kapelusz przyda ci się do ochrony głowy przed kleszczami i innymi owadami żyjącymi na drzewach oraz przed gałęziami. Nie musisz go mieć, jednak nakrycie głowy w lesie jest zalecane.

Jak zbierać grzyby? Po co kosz i nóż grzybiarza?

Bez koszyka z wikliny i noża nie możesz jednak iść na grzyby. Do wiklinowego koszyka będziesz zbierać grzyby. Po zebraniu, nie mogą one się pognieść i trzeba zapewnić im dostęp do powietrza, a do tego najlepszy jest właśnie koszyk wykonany z wikliny. W innych grzyby będą się zaparzać i uszkadzać, a to prosta droga do rozwoju bakterii i procesów gnilnych.

O konieczności wzięcia na grzybobranie nożyka wie każdy, kto kiedykolwiek interesował się tym, jak zbierać grzyby. Jeśli postanowimy wyrywać czy wykręcać grzyby z ziemi, uszkodzimy grzybnię. Jeśli tak się stanie, w danym miejscu nie wyrosną kolejne grzyby. Grzyby zawsze wycinamy ostrym nożykiem, przycinając ich nóżkę tuż przy ziemi. Praktyczną wiedzą z zakresu tego jak zbierać grzyby jest też to, że po wycięciu grzyba, miejsce po nim warto przykryć ściółką. Dzięki temu grzybnia nie będzie wysychała.

Podręczny atlas grzybów przyda się, gdy będziesz chciał się upewnić, czy znalezione przez ciebie grzyby są trując czy jadalne. Tych pierwszych lepiej nie wkładać do koszyka!

Jak bezpiecznie zbierać grzyby i się nie zatruć?