Jaki telewizor 55 cali wybrać?

Zakup telewizora to zazwyczaj inwestycja na co najmniej kilka lat. Dlatego bez względu na to, czy jesteś miłośnikiem nowoczesnych technologii, czy nie interesujesz się elektroniką warto postawić na sprzęt, który stanie się domowym centrum rozrywki. Współczesne telewizory zwłaszcza te 55 cali i większe są idealne do wyświetlania filmów, ale także do surfowania po Internecie, grania na konsoli czy przeglądania zdjęć. Aby każda z tych czynności była wykonywana płynnie i w doskonałej jakości, oprócz wielkości ekranu zwróć uwagę na kilka innych parametrów.

Rodzaje wyświetlaczy i technologia obrazu

Nikt nie chce oglądać obrazu, który przekłamuje kolory, nie oddaje głębi, spłyca. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać najlepszy wyświetlacz. W przypadku przekątnej ekranu wynoszącej 55 cali warto celować w telewizory w technologii LCD, OLED lub QLED. Większość nowoczesnych modeli umożliwia odtwarzanie obrazu w wysokiej rozdzielczości 4K Ultra HD oraz Full HD.

Ważne jest, aby dopasować model odbiornika do sygnału telewizyjnego oraz osobistych preferencji. Największa rozdzielczość nie zawsze jest optymalna dla potrzeb konkretnej osoby, dlatego przeanalizuj w jakim celu będziesz używał telewizora (granie, oglądanie) i jakie możliwości stwarza Twoja sieć.

Krótko scharakteryzujemy każdą z wymienionych technologii.

• LCD — ekonomiczna wersja wśród telewizorów, która pomimo kilku niedoskonałości sprawdzi się w przypadku niewymagających użytkowników. W nieco ulepszonej wersji mamy do czynienia z telewizorami QLED — ta technologia bazuje na klasycznej technologii LCD.

• OLED — wyższa klasa technologiczna, gwarantująca wierne odwzorowanie kolorów, głębię czerni oraz odpowiedni kontrast.

Rodzaj ekranu

Do wyboru są klasyczne ekrany płaskie lub zakrzywione, które w przypadku przekątnej wynoszącej 55 cali mogą dać naprawdę spektakularny efekt wyświetlanego obrazu. Optycznie poszerzone pole widzenia gwarantuje niezwykłe przeżycia, a oglądanie filmów czy programów staje się prawdziwą przygodą. Zanim jednak wybierzesz tę opcję zastanów się, w jakim miejscu będzie usytuowany odbiornik. Curved TV doskonale ogląda się na wprost, osoby, które będą patrzyły na ekran z boku odczują spory dyskomfort.

Funkcje dodatkowe

Jeżeli 55- calowy telewizor rzeczywiście ma stać się domowym centrum rozrywki, zwróć uwagę na funkcje dodatkowe, w jakie został wyposażony. Warto, aby odbiornik:

• był wyposażony w system SMART TV, który ułatwia nawigację po sieci i korzystanie z aplikacji,

• miał w swoim interfejsie WiFi i LAN, bez których połączenie z Internetem nie będzie możliwe,

• miał złącze HDMI i USB, które umożliwią podłączanie urządzeń zewnętrznych, np. pendrive'a, konsoli, dysku zewnętrznego,

• umożliwiał oglądanie filmów 3D,

• miał opcję nagrywania programów na dysk.

Jaka marka?

Kiedy określisz już parametry wymarzonego telewizora, czas zacząć poszukiwania odbiornika idealnego. Wśród modeli 55 cali na uwagę zasługują zwłaszcza sprzęty uznanych marek, takich jak Philips, LG, Sony i Samsung. Firmy te opracowują wciąż nowe technologie, które mają zwiększyć komfort użytkowników, a jednocześnie proponują produkty z różnych półek cenowych. Dzięki temu bez trudu dopasujesz telewizor do swoich potrzeb oraz założonego budżetu. Nie bez znaczenia jest nowoczesny design.