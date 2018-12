Jakie drogi krajowe będą remontowane w 2019 roku? Plany GDDKiA dla Opolszczyzny

Trasa średnicowa w Opolu nadal w zawieszeniu. Miasto nie zawnioskowało do GDOŚ o wznowienie postępowania środowiskowego

Piotr Guzik

Na początku roku Miejski Zarząd Dróg zawnioskował do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zawieszenie postępowania środowiskowego dla trasy średnicowej do listopada. Do tej pory nie wysłano wniosku o jego wznowienie.