Jakub Żulczyk przyciągnął tłumy opolan do MBP [zdjęcia]

- Dużo was... Cieszę się, bardzo mi miło! - przywitał czytelników z uśmiechem Żulczyk i rozpoczął od opowiedzenia o tym, jak wygląda jego proces tworzenia.

- Nie siadam do pisania bez pomysłu. Muszę wiedzieć, co chcę książką powiedzieć, dokąd chcę dojść, z czym i gdzie chcę porzucić czytelnika. Bardzo często wymyślam środek, nie raz brakuje mi natomiast drugiej połowy, co sprawia z kolei, że nierzadko muszę przepisywać pierwszą część. Nie praktykuję pisania w punktach jak niektórzy autorzy - usłyszeli zgromadzeni.

Prowadzący spotkanie poeta i krytyk Bartosz Suwiński dopytywał Żulczyka również o zdanie na temat ekranizacji “Ślepnąc od świateł”. - Jestem największym fanem tego serialu w całej Polsce! Wiesz, to jest mój serial, napisałem do niego scenariusz - już choćby to każe mi mówić, że jest on super - odpowiedział Żulczyk z właściwym sobie poczuciem humoru.

Autor pokusił się również o refleksję nad pracą pisarza oraz scenarzysty. - Moja robota jest nudna. Jakbym nie pracował, to zawsze będzie to zgarbiony nad komputerem facet, którego bolą plecy i któremu psują się oczy. Ciekawa jest na przykład praca reportera, który bada jakąś sprawę, rozmawia z ludźmi. Ja 90 procent rzeczy wymyślam, więc pracuję wyobraźnią, co jest nudne - podsumował Jakub Żulczyk.

Jakub Żulczyk gościł już w Opolu na Festiwalu Książki