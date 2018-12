Jarmark Bożonarodzeniowy w Opolu. Ograniczenie w paleniu ognisk na Rynku

„Opole okazało się prekursorem w krajowych, a być może światowych trendach w dziedzinie ochrony środowiska. Aby lepiej wypaść na tle miast o największym zanieczyszczeniu powietrza, władze naszego miasta postanowiły uruchomić własną wytwórnię smogu” – argumentował pan Piotr w liście do redakcji przekonując, że palenie ognisk na rynku to w istocie trucie mieszkańców miasta.

„Podczas palenia drewna powstają rakotwórcze substancje: benzen, styren , benzo(a)piren. I oczywiście wszystkim znane pyły PM10 i PM 2,5” – wyliczał i powoływał się na dane Opolskiego Alarmu Smogowego z 2016 roku, wedle których w godzinach popołudniowych, po rozpaleniu ognisk, normy jakości powietrza na rynku były znacznie przekroczone.

„Wydaje się, że przeważa kalkulacja, że być może zabijemy kilka osób, ale pozostali będą zadowoleni z atrakcji” – argumentował pan Piotr.

Mężczyzna zawnioskował do ratusza o wprowadzenie ograniczeń. Otrzymał odpowiedź parafowaną przez prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Czytamy w niej, że „paleniska na rynku, przy których można się ogrzać i coś zjeść, stały się już tradycją opolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, podobnie jak w innych miastach, w których organizuje się tego rodzaju okołoświąteczne wydarzenia”.

W odpowiedzi prezydent Opola zwraca uwagę, że turyści wielokrotnie wyrażali zadowolenie z takiej atrakcji. Informuje, że paleniska rozstawiła firma odpowiedzialna za aranżację strefy gastronomicznej na jarmarku.

Na koniec Arkadiusz Wiśniewski informuje, że z racji wniosku pana Piotra, w dniu 3 grudnia skierowano do tej firmy pismo o ograniczenie „palenia ognisk do jednego w dniach roboczych i dwóch na weekend” i że zobowiązała się ona do tego, że nie będzie paliła mokrego drewna, „co powodowało większe zadymienie”.